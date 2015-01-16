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Cizre Emniyet Müdürü'ne Dink soruşturması kapsamında yakalama kararı

Hrant Dink cinayeti soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren ancak serbest bırakılan Ercan Demir için yakalama kararı çıkarıldı

16 Ocak 2015 19:18

Hrant Dink cinayeti sırasında Trabzon İstihbarat Amiri olan Ercan Demir, Dink cinayetindeki ihmali tespit edilmiş olmasına rağmen Cizre'ye emniyet müdürü olarak atanmıştı.

Demir'in haftalardır gerginliğin dinmediği, ölümlerin yaşandığı Cizre'ye emniyet müdürü olarak atanması, "Cizre, Hrant'ın şüphelisine emanet" başlığıyla manşetimize taşınmıştı.

14 Ocak Çarşamba günü, Cizre Emniyet Müdürü Ercan Demir'in Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

O dönemde Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde amir olan Cizre Emniyet Müdürü Ercan Demir, tutuklama talebiyle sevk edilmiş ancak mahkemece yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

 

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