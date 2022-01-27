Cizre Belediyesi'nden Abdulgaffar Dayan açıklaması: Araç belediyeye ait, sürücü hakkında soruşturma başlatıldı

Şırnak’ın kayyım tarafından yönetilen Cizre Belediyesi, 24 Ocak’ta evinden çıkarak dershaneye giderken zırhlı koruma aracının çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede dün yaşam savaşını kaybeden 24 yaşındaki Abdulgaffar Dayan’ın ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Dayan’a çarpan aracın kendilerine ait olduğunu açıklayan Cizre Belediyesi, zırhlı iddiasını ise yalanladı. Açıklamada aracı süren memur hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Dershaneye gitmek için evinden çıkan 24 yaşındaki Abdulgaffar Dayan'a 24 Ocak’ta Konak Mahallesi ile Nur Mahallesi'ni bağlayan eski köprüden geçerken zırhlı bir aracın çarptığı belirtilmişti. Tanıklar aracın kaymakamın koruma aracı olduğunu ifade etmişti.

Duvar'de yer alan habere göre, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve gece defnedilen Dayan'ın ölümüne ilişkin Cizre Belediyesi açıklama yaptı.

Cizre Belediyesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Kazaya karışan araç Cizre Belediyesi adına kayıtlıdır. Belediyenin özel kalem ve güvenlik hizmetlerine tahsis edilmiş olan Ford Ranger marka bahse konu araç, bazı basın-yayın organlarında ifade edildiği gibi zırhlı değildir. Pikap tarzı bir hizmet aracıdır. Yaralamalı trafik kazası ve aracı kullanan kamu personeli hakkında adli ve idari tahkikat başlatıldığı bilgisi edinilmiştir.

Cizre Belediyesi olarak trafik kazasının meydana geldiği ilk andan itibaren yaralı olarak Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdulgaffar Dayan isimli vatandaşımızın sağlığına kavuşturulmasına yönelik süreç yakından takip edilmiş, ailesinin ve yakınlarının yanında olunmuştur.

Abdulgaffar Dayan kardeşimizin hastanede yapılan gerekli bütün tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamaması ve vefat etmesi hepimizi ziyadesiyle üzmüştür.