Babacan'dan zırhlı aracın çarptığı Abdulgaffar Dayan'la ilgili açıklama: Şehirlerin zırhla değil, hukukla korunduğu; gençlerin umutla yaşadığı bir ülke için çalışıyoruz

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Cizre'de dershaneye giderken zırhlı koruma aracının çarpmasıyla hayatını kaybeden 24 yaşındaki Abdulgaffar Dayan'la ilgili Twitter'dan açıklama yaptı. Bababacan, "Şehirlerin zırhla değil, hukukla korunduğu; gençlerin umutla yaşadığı bir ülke için çalışıyoruz." dedi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde önceki gün evinden çıkarak dershaneye giderken zırhlı koruma aracının çarptığı 24 yaşındaki Abdulgaffar Dayan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Babacan'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Kahredici bir genç ölümü daha. Cizre’de zırhlı aracın çarpması nedeniyle hayatını kaybeden Abdulgaffar Dayan’a Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şehirlerin zırhla değil, hukukla korunduğu; gençlerin umutla yaşadığı bir ülke için çalışıyoruz."

TIKLAYIN | Zırhlı aracın çarptığı Abdulgaffar Dayan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi