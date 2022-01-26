Zırhlı aracın çarptığı Abdulgaffar Dayan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde önceki gün evinden çıkarak dershaneye giderken zırhlı koruma aracının çarptığı 24 yaşındaki Abdulgaffar Dayan tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Ağır yaralanan ve iç kanama geçiren Dayan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı öğrenilmişti. Haberi duyan Dayan’ın ailesi ve arkadaşları hastaneye akın etmişti. Hayati tehlikesi olan Dayan’ın iki gündür Cizre Devlet Hastanesi’nde tedavi altındaydı.

Öğle saatlerinde Dayan’ın vefat ettiği ailesine iletildi. Dayan’ın akrabaları ve HDP İlçe Örgütü cenazeyi almak için hastaneye gitti. Dayan, bugün Cizre mezarlığına defnedilecek.

Gazete Duvar muhabiri Hacı Bişkin, Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne, Cizre’de son 5 yılda kaç kişiye zırhlı aracın çarptığı, sivillere çarpan kolluk kuvvetleri hakkında soruşturma açılıp açılmadığı ve kazaların önlenmesi için ne gibi çalışmaların yapıldığını sordu. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, “Kamuoyuna ilgilendirmeyen konular” diyerek başvurunun bilgi edinme hakkı kapsamında olmadığını savundu.

Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği yanıtta: “4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik madde 36 'Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır' hükmü amirdir.” ifadeleri kullanıldı.

Görgü tanıkları “Kazadan sonra olay yerine onlarca zırhlı araç sevk edildi. Aracın çarptığı genç yaklaşık 50 metre Ranger tarafından sürüklendi. Yol trafiğe kapatıldı. Çocuk tam 40 dakika boyunca olay yerinde bekletildi. Bizler hastaneye kaldırmak istedik ancak ambulans gelecek gerekçesiyle izin verilmedi. 50 metre sürüklenmişti. Daha sonra hastaneye kaldırıldı. Çok kötü bir durumdaydı. O kadar sert çarpmıştı ki aracın önü parçalanmıştı” diye anlatmıştı.