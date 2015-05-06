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Yaşam

'Çizmelerimi çıkarayım sedye kirlenmesin' diyen madenciye 'Toplumsal Fair Play' ödülü

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’ Fair Play Ödülleri'ni kazananları açıkladı

06 Mayıs 2015 23:53

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciası sonrası getirildiği hastaneden ayrılırken, "Çizmelerimi çıkarayım mı? diye soran maden işçisi Murat Yalçın, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Toplumsal Fair Play Ödülü'ne layık görüldü.

DHA’da yer alan habere göre, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) düzenlediği 2014 Türkiye Fair Play ödüllerini kazanan isimler belli oldu.

Sportif Davranış Dalı’nda Karşıyaka ve Yunanistan’ın Sakız Adası’ndan Lailapas futbol takımları birlikte büyük ödülün sahibi oldu.

Ayrıca Soma’da yaşanan maden kazasında yerin 400 metre altında 11 saat kaldıktan sonra kurtarılan ve ambulansa bindirilirken görevli hemşireye “Çizmelerimi çıkarayım mı, sedye kirlenmesin” diyen madenci Murat Yalçın ‘Toplumsal Fair Play’ dalında büyük ödülle onurlandırıldı.

Toplantıda ödül kazanan isimleri açıklayan TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Murat Faruk Özbay, Soma’da yaşanan faciada madenden kurtarıldıktan sonra ambulansa bindirilirken görevli hemşireye “Çizmelerimi mi çıkarayım mı? Sedye kirlenmesin” diyen Yalçın’ın, örnek davranışı ile tüm toplumun takdirini kazandığı için bu ödüle layık görüldüğünü söyledi.

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