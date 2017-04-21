Çizgiler, Tuz ve Ateş, Django; Ankara Film Festivali'nde bugün...

Türkiye'nin en köklü film festivallerinden biri olan Ankara Uluslararası Film Festivali'nde bugün (21 Nisan 2017) "Çizgiler", "Tuz ve Ateş" ve "Django"nun da aralarında bulunduğu 10 film sinemaseverlerle buluşacak.

Yarın (21 Nisan 2018) Büyülü Fener Salon 1'de gösterilecek filmler şöyle:

11:30 - Çizgiler /Lines 2016 Vassilis Mazomenos 88’

14:00 - Tuz ve Ateş /Salt and Fire 2016 Werner Herzog 98’

16:30 - Ardıl Görüntü /Powidoki /Afterimage 2016 Andrzej Wajda 98’

19:00 - Beden ve Ruh Üzerine /Teströl es Lelekröl On Body and Soul 2016 Ildiko Enyedi 116’

21:30 - Django - Sürgün Melodiler /Django 2017 Etienne Comar 117'

Büyülü Fener Salon 2'de gösterilecek filmler şöyle:

11:30 - Tatlı Rüyalar /Fai Begni Sogni /Sweet Dreams 2016 Marco Bellocchio 134’

14:00 - Vahşiler Firarda /Hunt for the Wilderpeople 2016 Taika Waititi 101’

16:30 - Gimme Danger 2016 Jim Jarmusch 108’

19:00 - Ana, Sevgilim /Ana, Mon Amour 2017 Calin Peter Netzer 127’

21:30 - Kapalı Gözlerle Hayat Kolay / Vivir es Facil con Ios Ojos Cerrados Living Is Easy Eyes Closed 2013 David Trueba 108'