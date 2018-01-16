American Gods, Sandman gibi eserlerin yaratacısı, çizgi roman yazarı Neil Gaiman, "Ülkeniz üzerinde bir oyun oynayacak olsaydım, bu saklambaç olurdu" dedi.

Gaiman, ocak ayında ilk sayısı yayımlanan mizah kültür dergisi Tezgâh’a konuştu.

Geiman, kendisine yöneltilen “Ülkemizin kahrolası jeopolitik konumu yüzünden dış mihrakların bizim üzerimizde oyunlar oynadığını söylüyorlar. (Bunu Türkiye Cumhuriyeti hükümeti her zorda kaldığında söyler) Sizin Türkiye üzerinde bir oyun oynamanız gerekseydi bu nasıl bir oyun olurdu?” sorusuna "Bu oyun için hükümetinizi bir yere saklardım. Halka da hükümetlerini sakladığımı ve bulma görevinin onlarda olduğunu söylerdim. Hükümet olmadan yapamam diyenler zaten arayıp bulurdu. Onlara ihtiyaç duymayanlar da boş verip unuturdu" cevabını verdi.

Gaiman, Tezgâh Dergi’nin Ocak sayısında, kitabından uyarlanan American Gods dizisinden, çalışma temposuna değin çeşitli konularda da açıklamalarda bulundu.