Çizer Yılmaz Aslantürk'ün NFT satışı yaptığı hesabı çalındı: "Sayfamdaki işler satıldıkça hırsızın cüzdanına girecek"

Otisabi’nin yaratıcısı çizer Yılmaz Aslantürk’ün NFT eseri üretip sattığı hesabı ‘hack’lendi. Aslantürk’ün hesabında satıştan kazandığı paralar da çalındı.

OpenSea’deki hesabı ‘hack’lenen Aslantürk, NFT’lerden kazandığı bütün paranın çalındığını duyurdu. Aslantürk, şu ana kadar site yetkililerin kendisine dönüş yapmadığını aktardı.

Aslantürk Twitter hesabından, "OpenSea'deki hesabım heklendi ve sattığım NFT'lerden kazandığım tüm param çalındı. Ne OpenSea ne de Metamask cevap verdi. Sadece destek sayfalarındaki linki gönderdiler o kadar. Henüz yolun başındayken veda ettim NFT dünyasına. İşin kötüsü sayfamdaki işler satıldıkça hırsızın cüzdanına girecek. Çünkü oradaki işleri silmek de paralı. 6 ay sonra otomatik olarak silinecek." ifadesini kullandı.

OpenSea platformu, koleksiyonluk ürünlerin satıldığı NFT pazarının en büyük borsası konumunda. Geçen ay NFT dünyasının en popüler koleksiyonlarından Bored Ape’ten 15 eser çalınmıştı. Bu eserlerin değerinin 2,2 milyon dolar olduğu düşünülüyor.