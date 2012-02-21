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Ciwan Haco ile Hülya Avşar düet yaptı

Ciwan Haco "VEGER (DÖNÜŞ)" albümü ile dinleyenlerini müziğe ilk başladığı yıllara götürüyor.

21 Şubat 2012 23:46

 

T24 - Kürtçe müziğin kilometre taşlarından olan Ciwan Haco uzun bir aradan sonra "Veger (Dönüş)" isimli son albümü ile geri döndü. Ciwan Haco, Aşık Daimi'nin ölümsüz eseri Ne Ağlarsın'dan uyarlanan "Esmer" şarkısında Hülya Avşar ile düet yaptı.
 
Sanatçının ilk gençlik döneminde, TRT Radyosu'ndan dinlediği ve melodisini sevdiği eserlere Kürtçe sözler yazarak yeniden yorumladığı şarkılardan oluşan albüm Sony Music dağıtımı ve Pel Records etiketiyle raflardaki yerini aldı. 
 
 
Albümde, Aşık Daimi'nin "Ne Ağlarsın" şarkısı "Esmer", Neşet Ertaş'ın "Tatlı Dile" şarkısı da "Rˆya Min D–re" adıyla, ilk kez Kürtçe sözler yazılarak okundu.
 
Aranjörlüğünü ve prodüktörlüğünü, Ciwan Haco'nun uzun bir süreden beri birlikte çalıştığı Ayhan Evci'nin üstlendiği albümde tüm bağlamaları yeni kuşak müzisyenlerinden Ümit Yılmaz çaldı. 
 
Ayrıca bas gitarda Ali Busse, perküsyonlarda Ata Güner, kemanda Hüseyin Kemancı, kanunda Turan Vurgun, klarnette Göksun Çavdar, klasik kemençede Sercan Halili, neyde Mubin Dünen, gitarlarda Chris Harms, Steven Pfeffer, Ayhan Evci, Bernd Hilgert ve klavyede Almanya'nın genç kuşak müzisyenlerinden Gerrit Heineman, Ciwan Haco'ya eşlik ediyor. 
 
Albümdeki birçok şarkıda geri vokal olarak Roşna,Yekbun ve Mizgin katkıda bulunuyorlar. Ayrıca albümdeki şarkılardan bazılarına da sanatçının kız kardeşi Dilber Haco yazdığı sözlerle katkıda bulundu.
 
 

Hülya Avşar ile düet

 
 
"VEGER (DÖNÜŞ)" albümünde sanatçının müzikseverlere bir de sürprizi var. 
 
Aşık Daimi'nin ölümsüz eseri "Ne Ağlarsın"dan uyarlanan "Esmer" şarkısında Ciwan Haco Hülya Avşar ile düet yaptı ve albümün ilk klibi de bu şarkıya çekildi. 
 
Hülya Avşar ve Ciwan Haco'nun beraber rol aldığı klibin yönetmenliğini ise Damla Demircioğlu ve Ahmet Bikiç üstlendi. 

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Ciwan Haco ile Hülya Avşar düet yaptı

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