T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Civan Haco: Hülya Avşar'a aşık olmadım, yaptığımız klibi 35 milyon kişi izledi

"Çözüm sürücenin' yeniden başlamasını istiyorum"

21 Ağustos 2017 16:44

Kürtçe müziğin tanınmış ismi Civan Haco, 2012 yılında Kürtçe düet yapıp 'Esmer' isimli şarkıya Hülya Avşar ile çektikleri klibin 35 milyon kez tıklandığını, ünlü sanatçıya aşık olmadığını söyledi.

Rudaw TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulunan sanatçı Haco, yaşamı ve müzik çalışmalarına ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'de ilk olarak 2003 yılında gelerek Batman'da konser verdiğini anlatan Haco, şöyle dedi: "Şu anda bunu tekrarlamam mümkün değil. Çünkü 'Çözüm sürecinin' bitmesi ile bölgede yeniden sıkıntılar yaşanıyor. Sorunların çatışma ve şiddet ile değil, konuşarak ve diyalog ile çözülmesinden yanayım ve 'Çözüm sürücenin' yeniden başlamasını istiyorum."

Hülya Avşar iyi bir arkadaş, iyi bir dost

Haco, 2012 yılında Hülya Avşar ile yaptığı Kürtçe düet ve klibin hatırlatılması ve Hülya Avşar'a aşık olup olmadığının sorulması üzerine şunları söyledi: "Hülya Avşar'a aşık olmadım. Ama Hülya Avşar iyi bir arkadaş, iyi bir dosttur.

"Onu seviyorum, çok muhterem bir dosttur. Birlikte düet yaptık ve klip çektik. Çok ses getiren klip 35 milyon gibi rekor bir sayıda izlenip dinlenilmiş."


Haco ile Hülya Avşar 2012 yılında Aşık Daimi'nin ölümsüz eseri 'Ne Ağlarsın'dan uyarlanan 'Esmer' şarkısında Hülya Avşar ile düet yapıp klibini çekmişti. Haco, Türkiye'ye geldiğinde, Hülya Avşar'ın yaptığı televizyon programınada katılmıştı.

 

ETİKETLER

Civan HacoHülya AvşardüetÇözüm Sürecibarış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24