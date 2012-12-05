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Ekonomi

Citibank 11 bin kişiyi işten çıkarıyor

Dünyanın en büyük bankacılık gruplarından Citigroup, ağırlıklı bölümü bireysel bankacılık olmak üzere 11 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı...

05 Aralık 2012 21:10

Citibank, bireysel bankacılıkta küçülme stratejisi nedeniyle dünyadaki tüm şubelerinde toplam 11 bin kişiyi çıkarma kararı aldı. 100 milyon dolarlık tasarruf sağlamayı planlayan Citibank, "verimliliğini arttırmak için sadece ticari ve kurumsal bankacılık faaliyetlerine ağırlık vereceğini" açıkladı. 

hurriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, Citibank, yeniden yapılanma ile birlikte 2012’nin dördüncü çeyreğinde 1 milyar dolar, 2013 yılının ilk yarısında ise 100 milyon dolarlık tasarruf sağlamayı planlıyor. İşten çıkarmalardan etkilenecek ülkeler arasında Türkiye ile birlikte Pakistan, Paraguay, Uruguay, Romanya, ABD, Brezilya, Hong Kong, Güney Kore ve Macaristan bulunuyor.  

Yeni CEO Michael Corbat ise “Bize yeterli geri dönüşlerin olmadığı bölgeleri ve ürünleri belirledik” diye konuştu. Corbat, “Kapasitemizi aştığımız yerlerde maliyetleri düşürerek faaliyet verimimizi arttırmaya devam edeceğiz” dedi. Corbat yed hafta önce CEO’lık görevini Vikram Pandit’ten devralmıştı. 

 

Türkiye'de bireysel bankacılık bölümünü satıyor

 

Citibank Türkiye tarafından yapılan açıklamada ise, "Citi, ülkemizde kurumsal ve ticari bankacılık faaliyetlerine odaklanma yönünde stratejik karar almıştır. Kurumsal ve ticari bankacılık,  dünyanın yüzden fazla ülkesinde faaliyet gösteren Citi’nin  önümüzdeki dönemde Türkiye’de müşterilerine yüksek katma değer sağlayabileceğine inandığı bankacılık faaliyetleridir. Bu bağlamda Citi, bugün açıklanan global stratejisinin bir parçası olarak, Türkiye’deki bireysel bankacılık bölümünün satışı için alternatifleri değerlendirme kararı almıştır" denildi.  

 

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