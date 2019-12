Citibank'a 40 milyar dolar

Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümet hisseleri son bir haftada yüzde 60 değer kaybeden bankacılık devi Citibank'ı kurtarmak için bir plan açıkladı.



Plana göre Citigroup, ABD Hazinesi, Fed ve Federal Mevduat Sigorta Fonu (FDIC) ile yaptığı anlaşma sonucu 40 milyar dolar değerinde sermaye desteği alacak.



Hazine, Fed ve FDIC'den yapılan ortak açıklamada, ABD hükümetinin, finansal sistemi güçlendirmek ve vergi verenleri korumak için gereken önlemleri aldığı belirtildi.



Açıklamada, "Bankacılık kurumlarımızın gücünü korumak için bütün kaynaklarımızı kullanmayı sürdüreceğiz" denildi.



Kurtarma planı çerçevesinde, ABD Hazine Bakanlığı, Citigroup'un imtiyazlı hisseleri karşılığında 27 milyar dolar verecek. Citigroup, daha önce de hükümetin 700 milyar dolarlık kurtarma paketinde 25 milyar dolarlık yardım almıştı.



Citigroup 29 milyar dolarlık kaybını 306 milyar dolarlık portföyüyle absorbe etmeyi kabul ederken, Hazine Bakanlığı 5 milyar dolar, Federal Mevduat Sigorta Fonu 10 milyar dolar ve Fed de geri kalan kayıpları alacak.



Plana göre, Citigroup Üst Yönetici ve diğer yöneticilerinde değişiklik yapmak zorunda kalmayacak, ancak yöneticilerin aldıkları ücretlere kısıtlama getirmek durumunda kalacak.



Banka, çeyrek yılda hisse başına 1 sentten fazla kar payı dağıtamayacak.



Citigroup'un piyasa değeri geçen Cuma 20,5 milyar dolara kadar düşmüştü. Bankacılık devinin 2006 yılındaki değeri 270 milyar dolardı.



Grup, geçen hafta 23 bin çalışana ilave olarak 52 bin kişiyi daha işten çıkaracağını duyurmuştu.

Dünyanın ikinci büyük bankası olan Citigroup, Türkiye'de de Citibank'ın sahibi.



Citigroup finans dünyasındaki kriz ve özellikle de batık konut kredileri yüzünden son bir yılda 20 milyar dolar zarar etmişti.



Konumlarının sağlam ve gelirlerinin istikrarlı olduğunu belirten banka yöneticileri, sermaye durumlarını da "çok kuvvetli" diye niteliyor.



Fakat bazı gözlemciler, şirketin 2010'a dek kârâ geçemeyeceği görüşünde.



ABD'nin en büyük bankalarından olan Citigroup, hükümetin kurtarma planı kapsamına aldığı dokuz bankadan biri.



Amerikan Hazine Bakanlığı geçen hafta bu dokuz bankaya toplam 125 milyar dolar sermaye aktarımı yapacağını bildirmişti.



Kurtarma planında yer alan diğer bankalar ise JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, Bank of New York Mellon, State Street ve Merrill Lynch.