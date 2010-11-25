-CITIBANK YUNANİSTAN'DA 31 ŞUBESİNİ KAPATIYOR ATİNA (A.A) - 25.11.2010 - Citibank'ın Yunanistan genelindeki 72 şubesinden 31'ini kapatma kararı aldığı bildirildi. Yunan medyası, edinilen bilgilere göre, söz konusu gelişmenin Citibank'ın, bankacılık sektörünü de etkileyen ekonomik kriz dolayısıyla yeniden yapılandırma faaliyetlerine giden Yunanistan için izlediği genel strateji çerçevesinde yeraldığını duyurdu. Citibank Yunanistan üst düzey yetkililerinin, çalışanlar için işten çıkartmaların söz konusu olmayacağını, görevden kendi isteğiyle ayrılmanın konu alındığı bir programın ise gelişmede olduğunu söyledikleri belirtildi. Haberlerde, geçen 10 yıllık süreçte Citibank'ın, Yunanistan'daki şube sayısının 100'ü aşmasının planlandığı ancak sonrasında, ülkedeki olumsuz ekonomik şartlar ile bağlantılı olarak bu kararın değiştiği kaydedildi. Yunanistan piyasasına 1964 yılında ilk planda denizcilik ve büyük şirketlere hizmet amacıyla giren Citibank'ın, 1980'li yıllarda ülkede çok sayıda şube açmaya başladığı vurgulandı. Diğer yandan, bankacılık sektörü yetkililerinin 2011 yılının, gerek tüketim gerekse konut kredisi alımında olumsuz bir sene olacağı şeklindeki değerlendirmelerine de yer verilen haberde, söz konusu alanlardaki çalışma hızının Yüzde 25-30 olduğu 10 yıllık sürecin bir daha geri gelmeyeceği, bu çerçevede bankaların stratejilerini yeniden yapılandırdıklarının ifade edildiği bildirildi.