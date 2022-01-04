CISST'den Covid-19 raporu: Bazı hapishanelerde karantina alanı koğuş şeklinde ve tutuklular 26-36 kişilik kalabalık gruplar halinde kalıyor

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST), hapishanelerden gelen COVID-19 kaynaklı şikayetleri derlediği aylık raporunu bugün açıkladı. Raporda, "Bazı hapishanelerde karantina alanı koğuş şeklinde ve tutuklular 26-36 kişilik kalabalık gruplar halinde kalıyor. Bazı karantina koğuşlarındaki yatak ve nevresimlerde kan ve idrar lekeleri var" ifadelerine yer verildi.

1-31 Aralık 2021 tarihlerini içeren rapor, derneğin danışma hattına ve mektuplarla iletilen şikayetlerin, hapishanelerin ve mahpusların bilgileri gizli tutularak hazırlandı.

Bianet'in haberine göre son raporda, karantina koğuşlarının durumuna ilişkin şikayetler şöyle sıralandı:

"Ağır hastalar karantinada problemler yaşıyorlar"

"Hastaneden dönüşte 14 gün boyunca karantinada kalarak virüs kapma riskinin artacağı endişesiyle genel olarak tüm mahpusların hastaneye sevk konusundaki endişelerinin arttığı,

Hayatlarını tek başına idame ettiremeyen mahpusların da karantinada ihtiyaçlarını nasıl gidereceklerini bilemedikleri için hastaneye sevk olmak istemedikleri,

Hastaneye gitmek zorunda kalan ağır hasta mahpusların hastaneden döndükten sonra karantinada tutulduğu ve ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan mahpusların birçok problem yaşadıkları,

Gözlem altında tutulmaları ve tek başına kalamayacaklarına dair doktor raporları bulunan hasta mahpusların, karantina koğuşlarında tek tutulmaya devam edildiği, kendilerine hiçbir sağlık hizmetinin verilmediği ve düzenli olarak kontrollerinin yapılmadığı,

Bazı karantina koğuşunda kalan hasta mahpusların gerekli sağlık hizmetlerinden yeterince faydalanamadıkları,

Bazı hapishanelerde karantina koğuşunda kalan mahpusların bu koğuşlara yeni alınan mahpuslar sebebiyle karantina sürelerinin arttığı, testleri negatif çıkmasına rağmen 15 günden çok daha uzun süreler boyunca karantina koğuşunda kalmak zorunda oldukları,"

Havalandırma kapalı, temiz hava yok

"Bazı hapishanelerde havalandırmaların keyfi olarak geç açıldığı ve erken kapatıldığı, havalandırmanın kapatılmasının temiz hava imkanlarını asgariye indirdiği,

Bazı hapishanelerdeki karantina koğuşlarının hijyenik olmadığı, temizlenmesine yönelik idareye şikayet iletilse de temizlenmediği ve yeterince havalandırılmadığı,

Bazı hapishanelerde karantinada tek tutulan mahpusların havalandırmaya çıkarılmadıkları veya havalandırma olmayan alanlarda tutuldukları, bu nedenle karantina koşullarının tecrit şeklinde uygulandığı,"

Yatak ve nevresimde kan ve idrar lekesi

"Bazı hapishanelerde karantina olarak kullanılan alanların koğuş şeklinde olduğu, mahpusların 26-36 kişilik kalabalık gruplar halinde kaldıkları,

Bazı hapishanelerdeki karantina koğuşlarının kapasitesinin üstünde mahpus barındırdığı, yakın mesafeli ranzalarda kaldıkları veya mahpusların yerde yattığı,

Bazı hapishanelerde karantina koğuşlarında bulunan yatak ve nevresimlerin kan ve idrar lekelerinin olduğu ve bu ürünlerin değiştirilmediği,"

Karantinada haber alma hakkı da yok

"Bazı hapishanelerin karantina bölümlerinde kalan mahpusların gazete, radyo, TV, kitap, semaver gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmadığı,

Bazı hapishanelerde mahpusların kurum kantininden ücret ödeyerek aldıkları radyolara el konulduğu, AM bandına erişimin engellenmesinin haber alma hakkını asgariye indirdiği,

Bazı hapishanelerde COVID-19 şüphesi veya önlemleri sebebiyle karantinada tutulan mahpusların diğer mahpuslara göre telefon hakları ve açık havaya erişimlerinin sağlanmadığı,

Bazı ağır hasta mahpusların karantina koşulların olumsuz etkileri sebebiyle sağlık durumlarının daha da kötüleştiği belirtildi."