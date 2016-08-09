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Kültür-Sanat

Cirque du Soleil yeniden İstanbul'da

Dünyanın en ünlü canlı gösteri topluluklarından Cirque du Soleil, ‘Varekai’ gösterisiyle 5-9 Ekim’de Ülker Sports Arena’da sahne alacak

09 Ağustos 2016 23:17

Dünyanın en ünlü canlı gösteri topluluklarından Kanadalı Cirque du Soleil (Güneş’in Sirki), 3,5 yıllık aradan sonra ‘Varekai’ gösterisiyle yeniden İstanbul'da sahne alacak.

Sınırları zorlayan performansları, hayranlık uyandıran akrobatları, renkli kostümleri ve orijinal canlı müzikleriyle dikkati çeken topluluk, 5 - 9 Ekim'de Ülker Sports Arena'da sanatseverlerle buluşacak.

Cirque du Soleil, etkinlik ve eğlence şirketi Alchemy Project'in organizasyonuyla geleceği İstanbul'da 7 gösteri sahneleyecek. 

 

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Cirque du SoleilVarekai gösterisiKanadaÜlker Sports ArenaAlchemy Project

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