Cirque Du Soleil bir kez daha İstanbul'a geliyor

Cirque Du Soleil, bu kez de Michael Jackson THE IMMORTAL World Tour ile 2013’te İstanbullu seyirciler ile buluşacak.

Pozitif Live organizasyonuyla gerçekleşecek gösteride, Cirque Du Soleil yaratıcılığını Michael Jackson’ın müzik dünyasına kattığı sanatsal ruhu ve tutkusuyla buluşturarak sahneye taşıyan prodüksiyon, hayranlarını Pop’un Kralı’nın büyülü dünyasına taşıyacak.

Jamie King tarafından senaryolaştırılan ve yönetilen gösteride 50’ye yakın dansçı, müzisyen ve akrobat yer alıyor.

Daha önce Saltimbanco ve Allegria gibi gösterileriyle Türkiye’ye gelen “Güneş Sirki” bugüne kadar 100 milyonun üzerinde izleyiciyle buluştu.

1984’te Guy Laliberté tarafından kurulan Cirque du Soleil, sanat ve eğlencenin standartlarını değiştiren Kanadalı bir gösteri sanatları topluluğu.

50 farklı ülkeden 1.300’den fazla sanatçısı, toplam 5 bin çalışanı bulunuyor.