Cirque De Soleil İstanbul'da

T24- Gösteri sanatlarında yepyeni bir boyut açan Kanadalı dünyaca ünlü topluluk Cirque Du Soleil’un en köklü şovu Saltimbanco gösterisi, Akbank’ın ana sponsorluğunda ve Pozitif organizasyonuyla ilk kez Türkiye’de yer alacak.

19 Şubat – 4 Mart tarihleri arasında Abdi İpekçi Arena’da sahne alacak Cirque Du Soleil topluluğu, asla kaçırılmaması gereken görselliğiyle akrobasi ve teatral performansın doruğa çıktığı muhteşem gösterisiyle nefesleri kesecek. Toplamda 17 gösteri sahneleyecek Cirque Du Soleil-Saltimbanco’ya gösterilen yoğun ilgi sebebiyle 4 Mart Cuma gününe bir ek gösteri daha kondu!

Artık bir klasik olan Cirque du Soleil’in en iyi gösterilerinden biri Saltimbanco, heyecanlı, ilham veren bir sanat eseri, teatral performansın doruğa çıktığı akrobatik bir şaheser… 20 farklı ülkeden 50 sanatçının yer aldığı Saltimbanco, inanılması güç bir atletiklikle nefes kesen bir akrobasiyi bir araya getiriyor; Chinese Poles’da imkansız görünen denge, zıplama ve dönme hareketleri, Russian Swing’de yerçekimine meydan okuyan bungees ve trapez, seyircilerin favorisi jonglörlük ve akrobasi bisikleti hareketleri, aynı zamanda dünyaca meşhur özgün palyaçolar yer alıyor. Saltimbanco teknik mükemmellik ve büyüleyen görselliğiyle, görkemli kostümler, heyecan veren aydınlatma, mizah, müzik ve sihrin birleştiği bir hayal alemi, renk dolu, şaşkınlık ve hayranlık yaratan, aileler ve meraklıları için son derece eğlenceli, kaçırılmayacak bir gösteri…

Saltimbanco ismini İtalyancada ‘’bankın üstünden zıplamak’’ anlamına gelen “saltare in banco’’dan alıyor. Gösteri şehir hayatının sayısız deneyimini keşfediyor: Metropolde yaşayan insanlar, onların mizaçları ve benzerlikleri, aileler ve gruplar, kalabalık ve caddenin gürültüsü, gökdelenler. Şehir hayatının kozmopolitliğinden ve orada yaşayan renkli kişiliklerden ilham alan Saltimbanco gösterisi, içeriğinde görsel anlamda barok öğeler taşımasının yanında eklektik karakterlerden oluşan kadrosuyla izleyenleri hayali bir şehre taşıyor.



Saltimbanco son haliyle bir yılı aşkın süredir Avrupa turuna devam ediyor ve Pozitif'in organizasyonuyla İstanbul’u ziyaret ediyor! Set ve sahne gereçleri dâhil turun ekipmanları ve kostümleri 180 ton ağırlığında olup 16 tane römork ile taşınıyor. Şapkalar ve ayakkabılar dahil tüm kıyafetler Cirque du Soleil'in Montreal, Kanada'daki atölyelerinde her sanatçıya özel olarak hazırlanıyor. Sanatçılar bir performans sırasında üç ila beş kostüm giyerken, 250 çift ayakkabı da dahil olmak üzere 2500'den fazla kostüm şehirden şehre özel 50 adet valiz içerisinde taşınıyor. Saltimbanco'nun prömiyeri 23 Nisan 1992 gününde Montreal'de büyük çadırda gerçekleştikten sonra, büyük çadır 14 sene süreyle ve 75 şehirde şova ev sahipliği yapmıştır. 2007 yılında Saltimbanco'nun sahne düzeni gösteri mekanlarına uygun olacak bir şekilde tekrar düzenlenmesiyle gösteri her sene ortalama 40 şehirde sergilenmeye başladı.