-''Çirkin Kral'' tiyatro sahnesinde ADANA (A.A) - 16.09.2011 - Bu yıl 30. yaşını kutlayacak olan Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), Türk sinema tarihine ismini yazdıran ''çirkin kral'' lakaplı Adanalı sanatçı Yılmaz Güney'in ''Boynu Bükük Öldüler'' kitabını oyunlaştırarak, sanatseverlerin beğenisine sunacak. ADT Müdürü Fırat Demirağ, bu yıl 30. yaş kutlamalarının heyecanın yanı sıra, farklı bir telaş içinde olduklarını belirtti. Demirağ, Adana'da yetişmiş ve dünyaca tanınmış Yılmaz Güney için yeterli vefa örneğinin gösterilmemesiyle ilgili uzun yıllar tartışmaların yaşandığını belirterek, ''Biz tiyatrocular olarak bu konuda üzerimize ne düşerse yapmaya hazır olduğumuzu her fırsatta belirtiyorduk. Bunun sonucunda geçen yıl Yılmaz Güney'in bir eserini tiyatroya taşımaya karar vermiştik. Ancak, geçen yıl teknik engeller nedeniyle bunu gerçekleştiremedik. Bu sezon bunu gerçekleştireceğiz'' dedi. Kentte 30 yıl önce sahnelenen ''Bir Şehnaz Oyun'' ile 1 Ekim tarihinde perdelerini açacaklarını ifade eden Demirağ, tiyatroseverleri dolu dolu, çok sevecekleri bir sezonun beklediğini kaydetti. Demirağ, ''çirkin kral'' lakaplı Yılmaz Güney'in hayattayken filmleştiremediği, ancak yazılı en önemli eserleri arasında gösterilen ''Boynu Bükük Öldüler'' adlı ödüllü romanının oyunlaştırılacağını söyledi. Demirağ, Yılmaz Güney'in bu kentin yetiştirdiği çok ciddi değerlerin başında geldiğini belirterek, ''Güney'in hakkını bir türlü veremedik. Yıllarca bu konu çok konuşuldu. Bu oyunun sadece Adana için değil, Türkiye için de önemi olan Yılmaz Güney adına yapılmış en ciddi, başarılı işlerden biri olacağına inanıyorum'' dedi.