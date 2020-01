Çıray: AK Parti gücünü dış desteklerden aldı

ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında Başkanlık Divanı ilk toplantısını yaparken parti sözcüsü Aytun Çıray, AK Parti’nin gücünü dış desteklerden aldığını öne sürdü.

Çıray, Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü lider izlenimini yaratan temel unsurların başında dış politika geldiğini anlatırken, bu desteğin Türkiye\'de hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığının ciddi biçimde darbe almaya başladığı dönemlerde bile devam ettiğini öne sürdü. Aytun Çıray, şöyle dedi:

\"Saray, kendi siyasi hedeflerine vardığına dair bir kanaate ulaştıkça, dış politikayı kullanma stratejisini değiştirmeye başlamıştır. Özellikle referandumda \'Baş at\' pozisyondaki devletlerin yönetimleri ile karşı karşıya gelmekten hiçbir biçimde çekinmeyecek bir lider görüntüsünü iç politik çıkarları kullanmıştır. Ancak dış politikanın iç politik hedeflere böylesine alet edilmesi çok yanlıştır ve sonuçları da genellikle çok ağır olur. Şu anda sarayın Türkiye ve Türk Milletini maruz bıraktığı durum tam da budur. Rus Uçağının düşürülmesi sonrasında yaşananlar ve Çin ile ortak balistik füze yapılması projesinden imzalandığı halde vazgeçilmesi ilgili hükümetlerin sarayı ciddiye almamalarının nedenlerini gayet iyi açıklamaktadır. Bu da dış politikanın Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti\'nin yüksek genel çıkarları doğrultusunda yürütülmesinin önünde büyük engeller çıkarmaktadır. ABD’nin vize rejimini yumuşatmaya yönelik kararının da bu çerçevede değerlendirilmesi gerekir. ABD vize rejimini Türk Hükümeti\'nden aldığı bazı açık taahhütler karşılığında yumuşattığını deklare etmiştir. Bu konuda herhangi bir geri adım atılması halinde vize işlemlerinin yeniden askıya alınması söz konusu olabilecektir.\"

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, \"AK Parti’nin yanlış dış politikalarını eleştirmemiz dış dünyanın yanında yer almamız anlamına gelemez. Bunu şiddetle reddederiz. Tam aksine bizim AK Parti’nin dış politikasını eleştirmemizin temel nedeni iç siyasete endeksli olmayan milli bir dış politikayı savunmamızdır. Türk milletinin onurunu, Türk devletinin yüksek çıkarlarını ancak millî ve geleneksel bir dış politika ile sağlayabiliriz\" dedi.

Aytun Çıray, iç politikaya endeksli felaket denilebilecek AK Parti dış politikalarının Türk milletinin cebine maliyeti sadece Suriye’de 40 milyar dolara yaklaştığını israfın had safhaya vardığını ileri sürerken, şöyle devam etti:

“Yanlış ve saçma AK Parti politikalarının sonucunda döviz ve enflâsyon artmış, bütün bu maliyetler milletimize zam yağmuru olarak yansımıştır. Özellikle temel tüketim maddelerinden petrol ürünlerine zam üstüne zam gelmiş, bu zamlar petrolün kullanıldığı her mamulü etkilemeye başlamıştır. Nitekim motorine son gelen 11 kuruşluk zamdan sonra ilk defa motorin 5 lira sınırını aşmış 5.10 lira olmuştur. Vergi uzmanları 45 litrelik bir deponun 230 liraya dolacağını, bunun 35 lirası KDV 81 lirası ÖTV, olmak üzere 114 liralık motorin için vatandaşlarımızın 115 lira vergi ödeyeceklerini hesaplamışlardır. Zamlarla dolaylı vergilerin bütçedeki payı yüzde 67’ye ulaşmıştır. Bu durum ‘Herkes mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür’ diyen Anayasa’nın 73’üncü maddesine aykırıdır.\"



