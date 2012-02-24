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Çevre

Çıralı'da ranta izin verilmeyecek

Veysel Eroğlu, "Burayı Ormanspor'dan alacağız ve vatandaşların hizmetine sunacağız" ifadesini kullandı.

24 Şubat 2012 14:06

 

T24 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, caretta carettaların yuvalama alanı olan Çıralı'da 18 dönümlük alanın turizm amaçlı kiralandığı iddialarına ilişkin, "Biz burada kesinlikle ranta izin vermeyeceğiz. Burayı Ormanspor'dan alacağız ve vatandaşların hizmetine sunacağız" dedi.

Deriner Barajı'nın su tutması dolayısıyla Artvin'e gelen Bakan Eroğlu,baraj bölgesindeki incelemelerinin öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gazetecilerin Çıralı'da Ormanspor'a ait alanın turizm amaçlı olarak bir işletmeye kiralandığı iddialarına ilişkin soruları üzerine Bakan Eroğlu, şunları kaydetti:"Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Ormanspor'un bu alanı turizm amaçlı olarak bir başka işletmeye verildiği iddiaları yer aldı.

 Eskiden devletin mülkünü parasız kullanıyorlarmış, Ormanspor da 'kiraya verelim' diye düşünmüş. Biz burada kesinlikle ranta izin vermeyeceğiz. Müfettişlerimiz de orada gerekli incelemelerde bulunuyorlar. Burayı Ormanspor'dan alacağız ve vatandaşların hizmetine sunacağız. Yaygara yapanlar da daha önceden o alanı izinsiz kullananlardı."

 

 

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