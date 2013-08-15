Çıralı'da çevre için bir mücadele daha gerekiyor

Dünyanın en iyi plajları arasında gösterilen ve 1'inci derecede doğal SİT kapsamındaki Antalya'daki Çıralı, Adrasan ve Olympos sahilleri, teknelerin atık pis su ve çöpleri nedeniyle kirlilik alarmı verdi.

Yaz dönemiyle birlikte nüfus yoğunluğu hem kıyıda hem denizdeki tekne trafiği açısından çok önemli ölçüde artan sahillerde, açıkta teknelerin bıraktığı sıvı ve katı atıklar her gün saat 11.00- 12.00 civarlarında rüzgarla birlikte karaya ulaşıyor. Tatilcileri isyan ettiren bu görüntüler karşısında Antalya Valiliği de alarma geçti.

Mehmet Çınar'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Vali Yardımcısı Recep Yüksel başkanlığında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerindeki kaymakamlar, ilgili kamu görevlileri, tekne kooperatif ve sahipleri, muhtarlar, sahil güvenlik ekipleri gibi tarafların katıldığı bir toplantı yapılarak, bölgeye özgü önlemler görüşüldü.

İnsanlar sahili kullanamaz oldu

Özellikle Çıralı sahilinde yaşanan olaya ilişkin bilgi veren Çıralı Deniz Taşımacılık Kooperatifi Başkanı Ramazan Yavuz, Adrasan açıklarından geldiğini tahmin ettikleri teknelerin veya sabah saatlerinde açıkta dolaşan bazı helikopterlerin denize atık sıvı ve katı atıkları boşalttıklarını düşündüklerini söyledi. Çıralı'da 11 tekne olduğunu ve bu konuda hepsinin gerekli duyarlılığı gösterdiğini belirten Yavuz, "Her gün saat 11.00-12.00 arasında denizde açığa bırakılan sıvı ve katı atıklar rüzgarla birlikte sahile ulaşıyor. Bu saatlerden sonra Çıralı sahilinde denize girmek mümkün olmuyor. Tatilciler bu görüntüler nedeniyle plajı terk ediyor. Sorunun nereden kaynaklandığı henüz tespit edilemedi. Temizleme tankları aldık sürekli temizliyoruz ancak bölgede herkes bizi suçluyor. Büyük sıkıntımız var" diye konuştu.

Bölgedeki kirlilik iddialarına ilişkin bir dizi önlemlerle birlikte çalışmaların başlatıldığını açıklayan Vali Yardımcısı Recep Yüksel ise 15 günde bir yapılan su analizlerinde herhangi bir kirliliğe rastlanmadığını söyledi. Tekirova ve Çamyuva'da otellerden de teknelerin denize bıraktığı sıvı ve katı atıkların sahile geldiği yönünde şikayetler aldıklarını belirten Yüksel, denizdeki köpüğün nedeninin ise rüzgarla denize taşınan çam polenlerinden kaynaklandığını söyledi.

Otellere kamera kurulacak

Denize atık bırakan teknelerin tespiti yönünde Vali Sebahattin Öztürk'ün talimatı üzerine bölgedeki otellere MOBESE benzeri kamera sistemi oluşturulması istendiğini belirten Yüksel, bu kameraların denize dönük olacağı ve atık bırakan tekne varsa böylelikle tespitinin yapılabileceğini açıkladı.

Çıralı ve Adrasan'da ise atık toplama tankları kurulduğunu belirten Yüksel, yine Vali Öztürk imzalı talimatla karadan da rüzgarla denize taşınabilecek çöplerle ilgili Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliği'nin haftada iki kez yapılan bölgedeki çöp toplama işlemini ve personel sayısının artırılmasının istendiğini dile getirdi.

Geçen ay da ormanı katletmeye çalışmışlardı

Çıralı sahilindeki 18 dönümlük ormanlık alanın Ormanspor'a antrenman sahası olarak tahsis edilmesi, Ormanspor'un da sponsorluk anlaşması karşılığı alanı bir turizmciye kiralamasına çevreciler tepki göstermişti.

Bölge halkı günlerce sahilde eylem yapıp seslerini duyurmaya çalışırken, sponsorluk anlaşması karşılığı alanı 10 yıllığına kiraladığı iddia edilen turizmcinin alanı çitle çevirmeye kalkışması ise tepkilerin artmasına neden olmuştu.

Yaşananlara sessiz kalmayan Çıralı halkı, 25-30 kişilik ekiplerle yoga yaparak süresiz eylem başlatmış, bu tepkiler üzerine Antalya Valiliği de çalışmaların durdurulmasına karar vermişti.

Antalya Bölge İdare Mahkemesi, Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan ve caretta carettaların üreme alanı olan Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisindeki 1. Derece Doğal Sit Alanı Çıralı sahilinin, orman içi dinlenme yeri olarak kiralanması işleminde yürütmenin durdurulmasına karar verdi.