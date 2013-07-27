Çıralı sahili kurtuldu, zafer köylülerin

Antalya'da dünyanın en iyi plajları arasında gösterilen ve birinci derece doğal sit alanı içerisinde yer alan Çıralı sahilinin orman içi dinlenme yeri olarak kiralanması işlemi mahkeme tarafından iptal edildi.

Kemer ilçesi'ne bağlı Ulupınar köyünde bulunan ve caretta caretta'ların üreme alanı Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan birinci derece doğal sit alanı Çıralı Sahili'ndeki 18 dönümlük alanın, orman içi dinlenme yeri haline getirilmesi için kiralanmasına karar verilmişti.

Zete'nin haberine göre, Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 'orman içi dinlenme yeri olarak kiralanmasında sakınca yoktur' yönündeki kararının ardından, 2011 yılı Temmuz ayında Orman Genel Müdürlüğü'nce yıllık 5 bin lira bedelle Ormanspor'a kiralanan alan, aynı gün imzalanan 'sponsorluk sözleşmesi' ile Ormanspor tarafından yıllık 55 bin liraya bir turizmciye 'günübirlik alan' olarak işletilmek üzere kiraya verildi.



Yürütmesi durduruldu



Bu süreçte bölge halkı ve çevreciler çeşitli eylemlerle seslerini duyurmaya çalıştı, konuyu yargıya taşıdı. Antalya Bölge İdare Mahkemesi 15 Haziran 2012 tarihli kararında, alanın 'orman içi dinlenme yeri' olarak kiralanmasına ilişkin mevzuata uyarlılık bulunmadığına hükmederek, yürütmenin durdurulmasına' karar verdi.

Açılan iki ayrı dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Antalya 2'nci İdare Mahkemesi, projenin iptaline karar verdi. Antalya 1'inci İdare Mahkemesi ise alanın orman içi dinlenme yeri olarak tesciliyle kiraya verilebileceğine ilişkin kararı iptal etti.



Köylüler kazandı



Çıralı'ya ilişkin dava sürecini hem köylüler hem de Antalya Barosu adına yürüten Avukat Tuncay Koç, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün verdiği kararlara ilişkin iki ayrı dava açtıklarını söyledi. Dava süreci sonunda Çıralı köylülerinin amaçlarına ulaştığını vurgulayan Koç, "Orman Bölge Müdürlüğü'nün alanın vasfını değiştirip orman alanından mesire yerine çevirmesi ve Ormanspor'a kiraya vermesi işlemi, mahkeme tarafından iptal edildi. Bu köylülerin bir kazanımıdır" dedi.

Tuncay Koç, mahkeme kararlarıyla birlikte Çıralı sahilinin mesire yeri olarak kullanılamayacağını söyledi.