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Çevre

Çevrecilerin Çıralı'daki direnişi sonuç verdi!

Antalya'da dünyanın en iyi plajları arasında gösterilen Çıralı sahilinin, orman içi dinlenme yeri olarak kiralanması işleminde yürütmenin durdurulmasına karar verildi

26 Temmuz 2012 13:17

Antalya Bölge İdare Mahkemesi, Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan ve caretta carettaların üreme alanı olan Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisindeki 1. Derece Doğal Sit Alanı Çıralı sahilinin, orman içi dinlenme yeri olarak kiralanması işleminde yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Tahsisin iptal edilmesi Çıralı sakinleri ve çevreciler tarafından sevinçle karşılandı.

Çıralı sahilindeki 18 dönümlük alanın Ormanspor'a antrenman sahası olarak tahsis edilmesi, Ormanspor'un da sponsorluk anlaşması karşılığı alanı bir turizmciye kiralamasına çevreciler tepki göstermişti.

Bölge halkı günlerce sahilde eylem yapıp seslerini duyurmaya çalışırken, sponsorluk anlaşması karşılığı alanı 10 yıllığına kiraladığı iddia edilen turizmcinin alanı çitle çevirmeye kalkışması ise tepkilerin artmasına neden olmuştu.

Yaşananlara sessiz kalmayan Çıralı halkı, 25-30 kişilik ekiplerle yoga yaparak süresiz eylem başlatmış, bu tepkiler üzerine Antalya Valiliği de çalışmaların durdurulmasına karar vermişti.

Bir durdurma kararı da mahkemeden geldi.

Antalya 2. İdare Mahkemesi, caretta carettaların üreme alanı olan Beydağları sahil milli parkı sınırları içerisindeki Çıralı sahilinin, orman içi dinlenme yeri olarak kiralanması işleminde yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

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