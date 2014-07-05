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Sağlık

Cips, ekmek ve kahvede kanser yapıcı madde çıktı!

Avrupa Birliği Gıda Maddelerini Denetleme Dairesi, patates cips, patates kızartması, ekmek, tahıl bazlı yiyecekler ve kahvede Akrilamid olarak adlandırılan kanser yapıcı maddelere rastlandığını açıkladı

05 Temmuz 2014 14:55

Avrupa Birliği Gıda Maddelerini Denetleme Dairesi’nin (Efsa) yaptığı açıklamada 43 bin 419 ayrı yiyecek maddesinde yapılan araştırma sonucunda patates cipsi, patates kızartması, ekmek , tahıl bazlı yiyecekler ve kahvede kanser yapıcı maddeye rastlandığı bildirildi. Açıklama, Finlandiya, İsveç , Norveç ve Danimarka gibi ülkelerden oluşan İskandinavya’da endişe yarattı. 

Ünsal Turan’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre,  İsveç Gıda Maddeleri Kontrol Dairesinden, Toxikolog Lilianne Abramsson Zetterberg, “Rapora göre bahsi geçen yiyecek maddelerinde olması gerekenin çok ötesinde tehlikeli madde var. Ancak sınır nedir bu konuda bir açıklama yapılmıyor. Rapora bakıldığında her maddede, değişik miktarlarda kanser yapıcı tehlikeli madde var. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki tehlikeli olmadan yiyebildiğimiz bir şey var mı bilmiyorum” dedi. 

İsveç Gıda Maddelerini Kontrol Dairesi'nden gelen bu açıklamanın ardından diğer İskandinav ülkeleri de söz konusu gıda maddelerinin daha iyi kontrol edilmesi için harekete geçtiler.

 

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