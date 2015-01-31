Çipras'ın sağcı koalisyon ortağı Kardak’a çelenk bıraktı, Türk ve Yunan askeri karşı karşıya geldi

Yunanistan’da seçimlerden zaferle ayrılan SYRZIA’nın koalisyon ortağı sağcı ANEL’in genel başkanı, savunma bakanı Panayiotis Kammenos’un 19 yıl önce yaşanan Kardak (Imia) krizi sırasında helikopterin düşmesi sonucu ölen üç askeri anmak için dün kayalıklara çelenk bıraktığı sırada iki ülke sahil güvenlik botları ve savaş jetleri karşı karşıya geldi.

Yunanistan’da radikal sol SYRIZA lideri yeni Başbakan Aleksis Çipras’ın savunma bakanı yaptığı, koalisyonun küçük ortağı sağ çizgideki Bağımsız Yunanlar Partisi (ANEL) Genel Başkanı Panayiotis Kammenos’un, helikopterle Kardak Kayalıkları’na gelip, 19 yıl önce ölen Yunan subayları için denize çelenk bırakması bölgede gerilime yol açtı. Hürriyet’ten Yorgo Kırbaki’nin haberine göre, çelenk bırakılmasından önce bölgedeki 7 Yunan ve 3 Türk sahil güvenlik botu denizde it dalaşı yaptı. Ayrıca savaş uçakları havalandı. Dün saat 13.00 sıralarında Yunan Savunma Bakanı Kammenos’u taşıyan askeri helikopterin Kardak Kayalıkları’na gelmesi üzerine gerginlik daha da yükseldi. Yunan medyasına göre, helikopter Kardak Kayalıkları’nın açığında alçalmaya başladı. Kammenos da ölen üç 3 Yunan askerinin anısına denize çelengi bıraktı.

Balıkçılara taciz

Kammenos, Kardak’a gitmeden önce Atina yakınlarındaki Marathonas Helikopter Üssün’deki törende yaptığı konuşmada 1996 Kardak olaylarında hayatlarını kaybeden 3 Yunan askerinin ailelerine seslenerek “Kardak, talihsiz bir olay değildi. Nedenlerini araştırmaya devam edecegiz” dedi. Kammenos ayrıca AB’yi kastederek “Ulusal egemenliğimizi müzakere edeceğimizi zannedenleri yanıltacağız. Ne pahasına olursa olsun ulusal egemenliğimizi yeniden kazanacağız” diye konuştu. Kardak’ta hareketlilik ise saat 11.00’den itibaren başladı. Kayalıklara Yunanistan’a ait Kilimli (Kalimnos), İstanköy (Kos) ve Leros Adaları’ndan gelen 6 Yunan Sahil Güvenlik botu Türk karasularına girip sık sık Türk balıkçıları taciz etti. Yarım saat kadar sonra da Bodrum, Turgutreis ve Yalıkavak’tan bölgeye gelen 3 Türk sahil güvenlik botu ise Yunan botlarını Türk karasularından çıkardı. Saatler 13.00’ü gösterdiğinde bu kez Leros ve Kilimli adaları üzerinde Türk ve Yunanistan F-16 savaş uçaklarının sesleri duyulmaya başladı. 10 dakika sonra da Kardak Kayalıkları üzerine gelen Yunan askeri helikopteri havada kısa bir süre durdu. Bu sırada Türk ve Yunan sahil güvenlik botlarının it dalaşı yaptığı görüldü. Türk botları kayalıklara yaklaşmaya çalışan Yunan botuna izin vermedi. Kammenos, daha sonra helikopterle Girit’e uçtu. Ancak arızalanan helikopter pistte kaldı. Çavuş Adası açıklarında bulunan bir Türk denizaltısı ise olayı 4 mil uzaktan izledi. Yunan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Kamenos programlandığı gibi Kardak deniz bölgesine çelenk attı. Bölgede görünen 2 Türk F-16 savaş uçağı 2 Yunan F-16’sı tarafından geri çevrildi” denildi.

Dışişleri: Havadan ihlal edilmedi

Yunanistan Savunma Bakanı’nın helikopterle Kardak’a çelenk bırakacağını açıklamasının ardından yaşanan gerginliği Dışişleri sukûnetle karşıladı. Dışişleri yetkilileri, “Gerekli tedbirler alındı. Hava sahamız ihlal edilmedi. Reaksiyon gösterilmesine de ihtiyaç kalmadı” dedi. Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Kerim Uras’ın da Yunan makamlarla yakın temasta olduğu öğrenildi.