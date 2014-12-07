Kardak önünde ağ atmak isteyen Yunan balıkçılara Sahil Güvenlik engel oldu

Bodrum açıklarındaki Kardak Kayalıkları’nı geçerek Türk sularına ağ atmak isteyen Yunan balıkçılara Türk Sahil Güvenlik Botu engel oldu.

Gümüşlük Mahallesi’ne 4.5 mil mesafedeki Kardak Kayalıkları’nı geçerek Çavuş Adası ile Çatalada arasındaki Türk karasularına gelen Yunan balıkçılar ağ atmak istedi. Devriye görevi yapan Marmaris Aksaz’dan hareket eden 703 nolu Sahil Güvenlik botu Yunan balıkçıları fark edip, yanlarına gitti. Hürriyet'te yer alan habere göre, Sahil Güvenlik botu balıkçıları bölgeden uzaklaştırdı. Ancak Yunan balıkçılar bu defa Kardak Kayalıkları önünde ağ atmak istedi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik botu, bir müdahalede daha bulundu. Yunan balıkçılar, kendi karasularına döndü.