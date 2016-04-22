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Çipras: İnsan kaçakçılığını önlemede engeller, Türkiye'nin tek taraflı taleplerinden kaynaklanıyor

AB ve Türkiye arasında yapılan mülteci anlaşmasıyla ilgili olarak konuştu

22 Nisan 2016 20:11

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, AB ve Türkiye arasında yapılan mülteci anlaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye’nin, Ege denizinde Avrupa'ya göçmen ve mülteci taşıyan kaçakçıları önleme görevinde olan NATO gemileri için engel taşıdığını söyleyerek "Maalesef engellerin Türkiye'nin tek taraflı talepleri ve pozisyonundan kaynaklandığı net” dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından basın toplantısında konuşan Çipras, engellerin arasında bölgeye tam operasyon erişimi verilmemesinin de olduğunu söyledi. 

NATO Mart ayında gemileri Yunanistan ve Türkiye'nin Ege'deki sularına göndermişti. Dün yapılan açıklamada NATO, Türkiye'den Yunanistan'a giden göçmen sayısının, düştüğünü fakat kaçakçıların rotaları hızlı bir şekilde değiştirebildiğini, dolayısıyla yetkililerin güvenlik çabalarını çok erken sonlandırmamaları gerektiğini belirtti.

 

325 ‘düzensiz göçmen’ Türkiye’ye gönderildi

 

Öte yandan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Türkiye ve AB arasındaki anlaşmanın olumlu sonuçlar getirdiğini belirtti.

Kocias, “Görüşmelerde göçmenlerin iade konusunu da ele aldık ve Türkiye ile AB arasındaki anlaşmayı özel bir açıdan değerlendirdik. Tespit ettik ki, Türkiye bu dönemde anlaşmayı, diyebilirim ki, başarıyla uyguluyor. Bu anlaşma ile Türkiye ve Yunan adaları arasındaki insan hareketliliği büyük oranda azaldı” dedi.

AB-Türkiye anlaşmasının ardından tehlikeli deniz yolculuğunu göze alarak Türkiye’den Yunanistan’a geçen mültecilerin sayısında azalma oldu. El Cezire Türk'ün Reuters'tan aktardığı habere göre; anlaşma çerçevesinde şu ana kadar 325 ‘düzensiz göçmen’ Türkiye’ye gönderildi. 103 Suriyeli mülteci de AB ülkelerine yerleştirildi.

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