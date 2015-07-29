Çipras: Eğer kalbimin sesini dinleseydim zirveden çekip gitmem gerekirdi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ‘3. Kurtarma Anlaşması’nın kararlaştırıldığı 12 Temmuz’daki Euro Zirvesi'yle ilgili olarak, "Eğer kalbimin sesini dinleseydim zirveden çekip gitmem gerekirdi" dedi.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Yunanistan'da yayın yapan Kokkino FM'e verdiği demeçte, Euro Zirvesi'nden çıkıp gitmek isteğini, belirterek şunları söyledi:

“Ancak aynı gün nakit paranın biteceğini, Yunan bankalarının yurtdışı şubelerinin, Türkiye’de Finansbank’ın çökeceğini, Yunanistan’da da bankalardaki mevduat hesaplarının yok olacağını biliyordum. Halkın çıkarını üstün tuttum.”

Kreditörler ile 6 ay süren müzakereler için iftihar ettiğini, ‘3. Kurtarma Anlaşması’nın kreditörlerin bir galibiyeti olduğunu kabullendiğini, bankalardaki sermaye çıkışı denetiminin sorumlusunun da yine kreditörler olduğunu ileri süren Yunanistan Başbakanı, “Müzakerelerde izlediğim siyasetten pişman değilim” dedi.

Partisi Syriza'ya üye olan bazı milletvekillerine seslenen Çipras, “Bir yandan hükümeti destekliyorum deyip diğer yandan parlamentoda kemer sıkma tedbirleri için ‘hayır’ oyu kullanmak siyasi açıdan çelişkili. Syriza hükümetinin kararlarına uymayan parti milletvekili istifa etmelidir” dedi. Partisinin Eylül ayında kongreye gideceğinin sinyalini veren Çipras, “Eğer parlamento çoğunluğunu kaybedersem erken seçime giderim” diye ekledi.