Yunanistan'da 'hayati' reformlara onay

Yunanistan Parlamentosu, Euro Bölgesi'nin 86 milyar Euro'luk yeni kurtarma programı için ısrarcı olduğu ikinci reform paketini onayladı. Bankacılık sektörünü ve yargıyı da kapsayan reformlar sonrası program için müzakereler resmen başlayabilecek.

Parlamentoda ikinci reform paketi için yapılan hararetli oturum günü ilk saatlerine dek sürdü. Oylamanın sonucu ise yerel saatle 04.20'de açıklandı.

İkinci reform paket, 63'e karşı 230 oyla onaylandı. 5 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

İktidarın büyük ortağı Syriza'dan 31 milletvekili "Hayır" oyu kullandı. Ancak bu sayı geçen hafta ilk reform paketi için yapılan oylamaya kıyasla azdı.

Geçen hafta 39 Syriza milletvekili "Hayır" oyu kullanmıştı. Bu milletvekilleri arasındaki eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis ise ikinci reform paketine destek verdi.

İkinci reform paketi Yunanistan'da yargı sürecinin hızlandırılmasını, bankaları güçlendiren ve 100 bin eurodan az mevduatı olanlara devlet güvencesi verilmesini ve iflas eden bankaların zararını vergi mükellefleri yerine hissedarların ve alacaklıların karşılamasını öngörüyor.

Resmi müzakereler Cuma günü başlayacak

Yunanistan Parlamentosu'ndaki son oylamadan sonra Atina yönetimi ile alacaklılar (AB, Avrupa Merkez Bankası, IMF) arasındaki resmi müzakereler Cuma günü başlıyor.

Atina'dan bildiren BBC Avrupa muhabiri Chris Morris, müzakerelerin Ağustos ayı ortasına dek tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı. Morris'e göre iki tarafın da müzakerelerin bu kadar çabuk sürede sonuçlanabileceği yolunda şüpheleri var.

Morris, müzakerlerin başarı ile sonuçlanması halinde ise Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın erken seçime gidip gitmeme konusunda bir karar alması gerektiğini söylüyor.

Tsipras sabaha karşı yapılan oylama öncesi yaptığı açıklamada, alacaklıların dikte ettirdiği koşullardan memnun olmadığını yineledi. Ancak Yunanistan Başbakanı ülkesini Euro Bölgesi'nde tutmak için önlerinde başka yol olmadığını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası oylamadan önce Yunan bankalarına acil likidite desteğini 900 milyon euro artırmıştı.

Oylama öncesi Yunanistan Parlamentosu önünde toplanan yaklaşık 10 bin kişi ise protesto gösterisi düzenledi.

Göstericilerden bazıları molotof kokteyli attıkları polisle çatıştı.