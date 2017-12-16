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Dünya

Çipras, Batı Trakya’daki müftü seçimleri için harekete geçiyor

"Bu durum ne bize yakışır, ne de azınlığın kendini rahat hissetmesini sağlar"

16 Aralık 2017 02:06

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da eleştirdiği Batı Trakya’da müftülerin seçimi ile ilgili olarak inisiyatif üstleneceklerini açıkladı.

Hürriyet’ten Yorgo Kırbaki’nin haberine göre Çipras, Brüksel’deki AB Zirvesi’nden sonra Yunan gazeteciler için düzenlediği basın toplantısında bir soruyu cevaplandırırken, Yunan devletinin tanıdığı resmi müftülerin (tayinli müftüler) Türk azınlığın büyük bir bölümü tarafından tanınmadığını belirterek, bu durumu düzeltmek gerektiğini söyledi.

Değişiklik yapılması gerektiğini ifade eden Çipras, "Çünkü bu durum ne bize yakışır, ne de azınlığın kendini rahat hissetmesini sağlar. Zaruri bir ihtiyaç söz konusu. Bunun ne Türk-Yunan ilişkileri ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgisi var. Yarın olacak demiyorum, zaman içinde olacak ama Yunan devletinin tanıdığı dini liderler, Azınlık tarafından kuşku ile karşılanmamalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı Atina ziyaretinde bu konuda duyulan rahatsızlığı ifade etmişti. 

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