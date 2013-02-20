Leopold Müzesi kapısını çıplak ziyaretçilere de açtı

Avusturya’da bulunan Leopold Müzesi, ziyaretçilerinin sergiyi çıplak gezmesine izin veriyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana’nın en önemli müzelerinden biri olarak kabul edilen Leopold Müzesi’nde sergilenen "Nude Men from 1800 to Today" (1800’den Bugüne Çıplak Adamlar) adlı sergide ziyaretçiler sergiyi çıplak olarak gezebiliyor.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, sergi 19 Ekim 2012 tarihinde açılan sergi 4 Mart 2013'e kadar ziyaret edilebilecek.

Müze sergi ile ilgili sitesinde yazdığı açıklamada, "Önceki sergilerde çıplaklık konusu çoğunlukla kadınla sınırlı olmuştur. 2012 yılının sonbaharında sunulacak '1800'den Bugüne Çıplak Adamlar' adlı sergi çıplak erkeklerin çeşitli ve değişen tasvirleri üzerine gecikmiş bir sergi olacaktır" ifadesini kullandı.