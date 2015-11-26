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"Çıplak halimle fotoğraf ve video çekimi yaptılar. Fiziksel tacizde bulundular"

YJA üyesi İşkenceye maruz kaldığını mektupla DİHA'ya bildirdi

26 Kasım 2015 15:33

YJA Star üyesi Ayşe Topçu, Muş'un Varto ilçesinde 18 Eylül tarihinde PKK'ya ait mezarlalıklara yapılan operasyonlar sırasında yakalandıktan sonra yaşadığı olayları mektupla DİHA'ya anlattı. Topçu, askerler tarafından çıplak bir şekilde taciz ve darp edilerek işkenceye maruz kaldığını yazdı. Ayşe Topçu'nun anlattıkları, 10 Ağustos'ta  işkence yapıldıktan sonra çırılçıplak soyulmuş cesedinin yanında 3 erkeğin de poz verdiği fotoğraf ile gündeme gelen Kevser Eltürk'ün ölümünü hatırlattı.

 

DİHA'nın haberine göre;  Ayşe Topçu ağır taciz ve işkenceye maruz kaldığını Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'nde kaleme aldığı mektubu Dicle Haber Ajansı'na ulaştırdı. Topçu, yaralı olarak yakalandığında askerler tarafından sözlü ve fiziki taciz, şiddet ve işkenceye uğradığı iddia edildi. 

 

Çıplak halde fotoğraflarımı çektiler, taciz ettiler



Başından geçenleri satırlara döken Topçu, "Ele geçtiğimde askerlerin hem sözlü hem de fiziki tacizine maruz kaldım. Beni buldukları yerden yaralarım olmasına rağmen sürükleyerek çıkardılar. Beni çırılçıplak soyup karakola götüreceklerini söylediler. Yine askerler cinsiyetçi küfürler ederek 'Bombayı üstüne bağlayıp patlatalım' tarzında konuşmalar yapıyorlardı. Daha sonra üzerimdeki elbiseleri çıkararak çıplak bir halde fotoğraf ve video çekimi yaptılar. Bu sırada da fiziksel tacizde bulundular" dedi. 

 

"Bu kadın askerlerimizin katilidir' diyerek, tedavi etmelerine izin vermiyorlardı"

 


Alandan helikopterle Muş'a götürülürken de sürekli sözlü ve fiziki tacizlerin sürdüğünü söyleyen Topçu, "Helikopterde de sözlü ve fiziki tacizleri devam etti. Muş'ta hastaneye götürülmem gerekirken TEM'e götürüldüm. Orada uzun süre ters kelepçeli halde bekletildim. Daha sonra hastaneye götürdüklerinde herhangi bir muayene yapılmadan tekrar sorgu sürecine girdiler. Üç gün boyunca hiç bir sağlık personeli yanıma gelmedi. Yaralarımın pansumanı bile yapılmadı. Çok kirli bir odada, ellerim yatağa kelepçeli bir şekilde bekletildim. Askerler zaman zaman gelip burada da fotoğraflarımı çektiler, polisler ise sürekli doktorlara 'Bu kadın askerlerimizin katilidir' diyerek, tedavi etmelerine izin vermiyorlardı. Hastanede üç gün kaldım ve doğru düzgün bir tedavi yapılmadan cezaevine getirildim" diye aktardı. 

Varto'da 10 Ağustos'ta çıkan çatışmada yaşamını yitiren YJA Star üyesi Kevser Eltürk, işkence yapıldıktan sonra cansız bedeni, çırılçıplak soyulmuş  cansız bedeni çekilen fotoğraflar sosyal medyada yayınlanmıştı.

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