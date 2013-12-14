Çıplak fotoğraflarınız internete düşebilir!

Cep telefonu kameralarının yaygınlaştığı bu dönemde, giderek daha fazla sayıda kişi, intikam amacıyla fotoğrafların ve görüntülerin internette yayınlanmasının kurbanı oluyor. Bu kişilerden bazıları ise bununla mücadele etmeye çalışıyor.

BBC'den James Fletcher'ın haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki Hollie Toups, bir arkadaşı kendisini arayıp, bir web sitesinde çıplak fotoğraflarının olduğunu haber verdiğinde iş yerindeymiş. Toups, Teksas'ın güneydoğusunda küçük bir kasaba olan Nederland'da bana o günü anlatırken "İşten ayrılıp eve geldim ve üst kata çıkarak bilgisayarımı açtım" diyor.

Texxxan.com adlı internet sayfasının adresini yazdığı koltuğun üzerinde konuşuyoruz. İnternet sitesindeki birkaç tıklamanın ardından, Toups, eski bir erkek arkadaşı için 24 yaşındayken çektiği fotoğraflarla karşılaşmış. Sadece fotoğralar da değil, Toups'un Facebook ve Twitter hesaplarının adresleri de verilmiş ve bulunduğu yer Google harita uygulaması üzerinde işaret edilmiş.

Toups, "Tüm olumsuz duyguları düşünün, tüm bu duyguları aynı zamanda hissettim" diyor ve ekliyor: "Sayfaya baktıkça, insanların, gerçek zamanda, sizin fotoğraflarınızla ilgili yaptıkları, tecavüze uğramanız gerektiği gibi yorumları okuyordunuz."

Günlerce ağlayan Toups, başta evden çıkmaya korktuğunu ve sonunda evden çıktığında, fotoğrafları gören birkaç adamın kendisine yaklaşmaya çalıştığını belirtiyor. "İnsanlar sizi yargılıyor ve ayıplıyor. Sizi tanıdıklarını, ne istediğinizi bildiklerini ve istedikleri gibi yaklaşabileceklerini düşünüyorlar."

Eski erkek arkadaş şüphesi

Toups, önce fotoğrafları eski erkek arkadaşının yayınladığından şüphelenmiş. Pornografik fotoğrafların intikam amaçlı olarak yayınlanmasının belirli bir yaygınlığı var. Fakat, internete yüklenen fotoğraflar arasında, kendisinin çektiği ancak kimseyle paylaşmadığı fotoğraflar da varmış. Toups buradan, kayıt altına aldığı fotoğraflarının çalınmış olabileceği sonucunu çıkarmış.

İntikam amaçlı porno görüntüleri ele geçirip internette yayınlayanlar, hedef aldıkları bir kadının emaili ve internet üzerinde depoladığı bilgilerinin şifrelerini kırarak bu bilgileri ele geçirebilir.

Ancak Hollie, kendi durumunda, fotoğraflarının telefonunu tamire verdiği sırada ele geçirilmiş olabileceğini düşünüyor. Hollie, bu konuda yalnız değil, bölgesinde yaşayan birçok kadın fotoğraflarını Texxxan.com'da bulup, benzer sıkıntılar yaşadılar. Bazıları işlerini kaybetti, bazılarının ise ilişkileri bozuldu. Bu kadınlardan biri intiharın eşiğine geldi. Fotoğraflarının internetten indirilmesi için çabalayan Toups ve diğer kadınlar polise gittiler ve avukatlar tuttu. Ancak aldıkları cevap genellikle aynıydı, kendilerine yapabilecekleri hiçbir şey olmadığı ve bu fotoğrafları asla çekmemiş olmaları gerektiği söylendi. Sonunda özel soruşturmalar yürüten Philip Klein'dan yardım alabileceğini öğrenen Hollie, elindeki her şeyi bırakıp soluğu Klein'ın ofisinde almış.

Yasal boşluklar

"Sana yardım edebilirim, bu sorunu çözeceğiz" diyen Klein için Toups, "Hayatımı kurtarmış gibi hissettim" diyor. Klein, intikam amaçlı yüklenen pornografik görüntüleri yayınlayan bir sayfa açmanın yasal alanda birçok soruna yol açtığını ancak yasadışı olmadığını söylüyor.

Özel dedektiflerle çalışan Toups ve diğer kadınlar, bu fotoğrafların yüklenmesi sırasında hangi yasaların ihlal edildiğini ortaya çıkarmaya çalışmış.

Fotoğrafları yüklenen bazı kadınların fotoğraflarının 18 yaşından küçükken çekildiğinin ortaya çıkması ile birlikte, bu fotoğraflar çocuk pornosu kapsamında değerlendirilmiş.

Bazı kadınlar, sayfalardan, fotoğraflarının kaldırılmasını talep ettiklerinde, kendilerinden para istenmiş. Bu vakalar da şantaj yaparak para kazanmaya çalışmak kapsamında değerlendirilmiş.

Bir başka seçenek ise, kadınların fotoğraflarını kendileri çektiği için, yayın haklarının kendilerinde olması ve internet sayfalarının fotoğrafları indirmemesi halinde, bu zeminde dava açılabilmesi.

Fakat fotoğrafların sayfaya yüklenmesi ile birlikte bazı yasalar çiğnenmiş olsa bile sorun burada çözülmüyor. İhlalden kimin sorumlu olduğunun tespit edilmesi de bir başka aşama gerektiriyor.

İlk sorumluluk fotoğrafları ilk olarak yükleyen kişilerde olsa da, bu dosyalar çoğunlukla kimliklerini gizleyen kullanıcılar tarafından paylaşıldığından, bu kişilerin tespit edilmeleri de oldukça zahmetli bir teknik inceleme sürecini gerektiriyor.

Sayfanın sahibi mahalleden

Sorumluluğu sayfa sahiplerinde aramak daha basit bir süreç gibi görünse de, Amerika Birleşik Devletleri yasaları, kullanıcıların yüklediği videoların sorumluluğunun web sayfası sahiplerine yüklenmesini engelliyor.

Facebook ve Youtube'un yüklenen videolardan yasal olarak sorumlu tutulmaması da bu yasalar sayesinde. Özel soruşturmayı yürütenler, Texxxan.com'un başında bulunan 25 yaşındaki Hunter Taylor'ın kimliğini tespit edebildi. Soruşturma, Taylor'ın, bazı porno filmlerde oynadığını, kimliğini sahte bir isim altında gizlediğini ancak bu ayrıcalığı, internet sayfasında fotoğrafları yayınlanan kadınlara tanımadığını ortaya koydu.

Ancak Hollie Toups için en şaşırtıcı olan Taylor ve sayfanın kurulmasında kendisine yardım eden bir başka kişinin, kendisinden kısa bir mesafe ötede yaşaması olmuş.

Bunu fark ettiğinde panik atak geçirmenin eşiğine geldiğini Toups, "Bunun gibi korkunç bir şeyi uzak bir yerlerde yaşayan bazı insanların yaptığını sanarız. Ama evinize çok yakında olan birinden geldiğini görmek şok edici” diyor.