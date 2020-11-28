Çıplak dizisinin 2'nci sezon çekimleri başlıyor; kadroda sürpriz oyuncular var

BluTV'nin TN Yapım imzalı "Çıplak" dizisinin ikinci sezon çekimleri, kadroya katılan yeni oyuncularla, bu hafta sonu başlıyor. Yeni sezonun adı ise; "Çıplak 2: Ölenle Ölünmez"

Tamamı iphone ile çekilen projenin ikinci sezonunda İpek Erdem, Umut Kurt, Nilüfer Açıkalın gibi yeni transferler yer alıyor.

Medyatava'nın haberine göre; ilk sezonda büyük beğeni toplayan ana karakterler; 'Eylül' rolünde Müge Bayramoğlu, yeni sevgilisi 'Bulut' rolünde Şevval Sam’ın oğlu Tarık Emir Tekin ve 'Eylül’ün babası rolünde Murat Kılıç’a yepyeni genç sürpriz bir cast iddialı rollerde eşlik edecek.

İlk sezondaki gibi, Tanay Abbasoğlu yapımcılığında, genel koordinatör Merve Göntem ve Can Evrenol’un beraber yazdıkları senaryoyu, Can Evrenol yönetiyor.

Seti İstanbul dışında olan ekibin görüntü yönetmeni Orkun Göntem, sanat yönetmeni ise Melisa İnci.