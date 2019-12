'Çıplak Ayaklı Diva' yeniden Türkiye'de

“Çıplak ayaklı diva” 18 ocakta yeniden İstanbul’da. Evora ‘şarkılarım aşklarınızı hatırlatırsa mutlu olurum’ diyor.



Sonsuz bir mavilik, huzur veren bir deniz ve bu denizden ilham alarak yaratılan şarkıların çıplak ayakları kadar yalın ve içten şarkıcısı, Cesaria Evora. Su gibi iyileştirici bir vokale sahip, doğduğu büyüdüğü Cape Verde'nin denizini, güneşini şarkılarıyla tüm dünyaya ulaştıran büyük bir efsane... Taraf'ın haberine göre; sahneye yalın ayak çıktığı için "Çıplak Ayaklı Diva" olarak da anılan Evora, 18 ocakta, İş Sanat konseriyle beşinci kez Türkiye’ye geliyor ve İstanbullu hayranlarıyla yeniden buluşuyor.



Biletleri çıkar çıkmaz tükenen konseri dolayısıyla sorularımızı yanıtlayan Cesaria Evora, bir adalı olarak, denizin kendisi için en büyük ilham ve sevgi kaynağı olduğunu vurguluyor ve en az yüzyıllık bir geçmişi olan Cape Verde şarkılarının, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan insanlara ulaşıyor olmasının, kendisini ve tüm adalıları çok mutlu ettiğini söylüyor.



Daha önceki konserlerini izleyenler bilirler, o sahneye çıktığında müzisyen ve izleyici arasındaki sınırlar kalkar, sahnede samimidir... Hatta evinde gibi davranır ve onu izlerken bir sakinlik, sıcak bir evin huzuru yayılır insana, o bu ruh halinin şarkı söylerken hissettikleriyle alakalı olduğunu söylüyor... "Şarkı söylerken aklıma geçmişim geliyor, en az dinleyiciler kadar duygulanıyorum. Bazen bir söze takılıyorum, o kadar yoğun hissediyorum ki, dünyayı unutur gibi oluyorum. Bu yüzden çok rahat ve içten görünüyor olabilirim."



Şimdilerde dünyaca ünlü bir müzisyen olmasına rağmen o şöhreti geç yakalayanlardan, altmışlı yaşlarında ünlü olsa bile bunu hiç dert etmiyor hatta, "Ne zaman gelirse gelsin, her güzellik beni mutlu etmiştir." diye başlıyor söze ve şöyle devam ediyor: "Bu doğup büyüdüğüm yerin insanlarının; hiç umutsuzluğa düşmeyen, yılmayan, hep hayata teşekkür eden insanlar olmasıyla ilgili... Yaşadığım topraklarda kimi zaman uzun kuraklıklar olur, ama insanlarımız yine de denize, denizin bereketine şükreder. Yağmur yağdığında da sevgiyle karşılar ama hiç umutsuzluğa kapılmazlar..."



Yaşına rağmen turnelerine devam ediyor Cesaria Evora, hatta konser vermediği zamanları enerji toplamak için ayırdığını ve merdiven çıkmanın konserlerden daha yorucu olduğunu söylüyor. Ve tabii her konserinde çıplak ayak çıkıyor sahneye, bu yüzden de "Çıplak Ayaklı Diva" olarak anılıyor yıllardır. Ayaklarının çıplak olmasını da geçmişine bağlıyor müzisyen. "Bu imajla değil, tamamen doğup büyüdüğüm Cape Verde'nin (Yeşil Burun) iklimiyle ve çok sıcak olmasıyla ilgili. Cape Verde'de ayakkabı hiç giymedim, sanırım rahat geldiği için çok alıştım. Hepsi bu. Ama bazı soğuk Avrupa ülkelerinde ayakkabı giyiyorum ve hoşuma da gidiyor..."



Müziğin bir zenginlik olduğu bir yerde dünyaya geliyor Cesaria Evora, aşk şarkılarıyla anılıyor ama sadece müziğe âşık olduğunu söylüyor. "Şimdi bütün aşklarım geride kaldı ama müzik hep hayatımda..." diyerek özetliyor aşk hikâyesini... Tüm dünyayı dolaşmış olsa da adasını ve ülkesini hiçbir zaman unutmamış o, hatta her an orayla yaşıyor, hep orayı özlüyor...



"Cape Verde'den birçok insan Amerika'ya göç etti. Kalanlar, adanın toprağını, denizini, havasını en çok sevenler. Bence Cape Verde'nin en büyük zenginliği müziği... Benim söylediğim denize ve aşka dair Cape Verde şarkılarının en az yüz yıllık bir geçmişi var. Bu şarkıların bizden çok uzakta yaşayan insanlara ulaşıyor olması beni ve tüm adalıları çok mutlu ediyor. Ben doğduğum, büyüdüğüm toprakları çok seviyorum, dolayısıyla bundan inanılmaz bir mutluluk duyuyorum. Her zaman yaşamak istediğim toprakların, müziklerini ulaştırmak çok güzel ve keyiflendiren bir sorumluluk benim için... Benim doğduğum topraklarda da deniz hayatın kaynağı... Deniz, balıkçılar, denizin nimetleri bana hep ilham veriyor. İstanbul, bence ilham veren, olağanüstü güzel bir deniz şehri... Bana kalırsa denizle çevrelenen insanlar, duygularını daha iyi ifade edebiliyor."



18 ocakta İş Sanattaki konseri de Türk izleyiciye huzur dolu bir müzik ziyafeti yaşatacak Cesaria Evora, hatta huzuru garanti edebiliyoruz şimdiden... Konser öncesinde de şunları söylüyor... "Ben en çok, farklı ülkelerde yaşayan insanların duygularına dokunabilmeyi seviyorum. Şarkılarımla, Türk insanları da aşklarını, geçmişlerini hatırlarlarsa, benim için bundan daha büyük bir mutluluk düşünemiyorum..."