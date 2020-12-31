Çıplak aramaya maruz kaldığını söyleyenler yaşadıklarını anlattı: "Kendinize saygınızı yitiriyorsunuz"

Türkiye’de cezaevlerinde ve karakollarda çıplak arama yapıldığı iddiaları, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Uşak Emniyet Müdürlüğü’nde kadınların çıplak arandığına ilişkin açıklamasının ardından gündeme geldi.

Hükümet, Uşak Emniyet Müdürlüğü’nde çıplak arama yapıldığı iddiasını yalanladı, cezaevlerinde çıplak aramanın ise yönetmeliklere uygun olarak yapıldığını kaydetti.

BBC Türkçe’ye konuşanlar, çıplak aramanın yasal düzenlemeye aykırı bir şekilde uygulandığını ve bunun kendilerinde utanç duygusu yarattığını söylüyorlar.

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