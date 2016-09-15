Çıpa demirine sıkışan caretta carettayı dalgıçlar kurtardı

Bodrum'a 9 mil mesafedeki Orak Adası'na demirleyen yatlardan birinin çıpa demirine sıkışan caretta caretta olduğunu gören turistler, başka bir teknedeki dalgıçlardan yardım istedi. Yaklaşık 17 metre derinlikte sıkışan ve hareket edemeyen 70 santimetre uzunluğunda ve yaklaşık 80 kilogram ağırlığındaki caretta caretta, sıkıştığı yerden yatın kaptanının yardımı ile çıpa demirinin boşluğu alınarak dalgıçlar tarafından kurtarıldı, sonra da doğal ortamına bırakıldı.

DHA'da yer alan habere göre, olayın tanıklarından olan ve Gaziantep'ten bayram tatili için Bodrum'daki yakınlarının yanına geldiği öğrenilen 35 yaşındaki asansör teknisyeni Ercüment Tekgöz, "Caretta carettanın kurtarılmasını sağladığımız için mutlu olduk. Bugün Orak Adası sahilinde bazı arkadaşlar da carettelarla yüzdü. Ancak, basından okuduğumuz giib caretta carettaların herhangi bir saldırısı ile karşılaşmadık. Isırılan da olmadı. Caretta carettalara yem atılmaması konusunda da zaten tekne kaptanları uyarılarda bulunuyor" dedi.