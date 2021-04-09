Çip krizinden etkilenen Apple, iPad ve MacBook'ların üretimini erteledi

Birçok otomotiv üreticisini etkileyen çip krizi büyüyor. Son olarak teknoloji devi Apple, krizden dolayı iPad ve MacBook'ların üretimini ertelemek zorunda kaldığı duyuruldu.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan ABD merkezli Apple’ın küresel çip krizinden etkilendiği ve birçok ürünün üretim sürecinin askıya alındığını duyurdu.

Reuters’ın aktardığı haberde, Apple’ın ünlü dizüstü bilgisayar serisi MacBook ve tabletleri iPad’lerin üretim sürecini ertelediği belirtilirken, bazı ürünlerin üretiminin yılın ikinci yarısına sarkabileceğini aktardı. Çip sıkıntısı nedeniyle MacBook’ların üretiminin ertelendiği belirtilirken iPad’lerin de üretim sürecinin sekteye uğradığı ve ekran ve ekran malzemelerinde yaşanan bir sıkıntı sebebiyle üretilmeyeceği belirtildi. Markanın en popüler ürün serisi olan iPhone’ların bundan etkilenmeyeceği belirtildi.

Apple’ın ana tedarikçilerinden Foxconn da bir süre önce yaşanan çip sorununun müşteri, işletme ve tüketicilere sıkıntı yaratabileceğini duyurmuştu.