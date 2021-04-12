Çip krizi büyüyor; Nintendo da stok sıkıntısı yaşayabileceğini açıkladı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm dünyayı etkisi altına alan çip krizi büyümeye devam ediyor. Son olarak Nintendo da stok sıkıntısı yaşayabileceğini açıkladı.

Oyun dünyasının en önemli şirketlerinden Nintendo da stok sıkıntısı yaşayabileceğini açıkladı. Otomobil, telefon, konsol ve grafik kartları gibi pek çok teknolojik alet çip krizi nedeniyle üretilemiyor. Çiplerde yaşanan stok sıkıntısı teknoloji alanındaki birçok şirketi etkilemeye devam ediyor. Son uyarı da Nintendo'dan geldi.

Nitendo'nun başındaki isim olan Shuntaro Furukawa, geçtiğimiz günlerde bir röportaj verdi ve bu röportajında 2021 yılı içerisindeki olası Switch sıkıntısından bahsetti. Furukawa, Nintendo'nun kısa vade için yeterli malzemeye sahip olduğunu ancak ilerleyen süreçte stok sıkıntısı çekebileceğini söyledi. Özellikle son dönemde Switch'e olan talebin artması işleri sıkıntıya sokabilir.