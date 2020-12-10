Cinsiyetçilikle eleştirilen Yonca Evcimik’ten yeni açıklama: Amacım farkındalık yaratmaktı zaten, ben söylediklerimden sorumluyum anladıklarınızdan değil

Yeni rap şarkısı “Ayıp Şeyler” cinsiyetçi ifadeler barındırdığı gerekçesiyle sosyal medyada eleştirilen Yonca Evcimik yaptığı yeni açıklamada, "Amacım farkındalık yaratmaktı zaten.” dedi. Evcimik gelen eleştirilere ilişkin olarak, “Amacım farkındalık yaratmaktı zaten, ben söylediklerimden sorumluyum anladıklarınızdan değil" yorumunu yaptı.

“Ayıp Şeyler’ isimli şarkınız olumlu-olumsuz birçok tepki alıyor. Bunu bekliyor muydunuz?” sorusuna, “Evet, bekliyordum ama bu kadar hızlı değil. Troller sağ olsun!” yanıtını verdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, "Tam zamanında oldu ama kendiliğinden... Kaldı ki pandemi öncesi hazırdı şarkı. Ancak gelişen olaylar geciktirdi haliyle... İnanması zor ama hadi çıkalım dediğimiz gün 25 Kasım’a denk geldi. Asla kurgu değil..." diye konuştu.

Evcimik sorulara şu yanıtları verdi:

"-Sizce şarkının mesajı istenilen yere ulaştı mı?

Ulaştı. Amacım farkındalık yaratmaktı zaten. Konuşulsun, tartışalım, kavga edelim ama “çözüm” bulalım, sosyal yaraları saralım. Şarkının adı üstünde “Ayıp Şeyler”. Ayıp olan ne varsa altını çizmek istedim.

-Cinsiyet ayrımcılığı yaptığınız da söyleniyor...

Cinsiyet ayrımcılığını yapan ben değil bunu söyleyenler ve yazanlardır. Doğru ve yanlış erkekte de var kadında da... Birini yazıp diğerini görmezden gelemezdim. Kısacası konuşulup tartıştıkça daha iyi anlaşılacak.Bir de “Lütfen televizyonlardaki kadın programları ve Sadakatsiz gibi dizilere bir göz atalım” demiştim. Onu bile anlamayıp diziyi karalıyorum diye yorumlamışlar. Aksine o dizide gerçekler, her şey apaçık işlenmiş, izleyin demek istedim."