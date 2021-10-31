Cinsiyetçilikle eleştirilen Yonca Evcimik: Beni eleştirenlerin bana uyguladığı kadına şiddet değildi de neydi acaba?

Şarkıcı Yonca Evcimik, "Yıllar sonra ‘Ayıp Şeyler’ adıyla bir rap şarkısı yaptınız ve şarkı, cinsiyetçi ifadeler barındırdığı gerekçesiyle sosyal medyada çok eleştirildi. Şarkıda; ‘Bakma sevgilime be kadın, çıkacak adın. Mesaj atma kocama, göz dikme ocağıma’ diyorsunuz." sorusuna, "Beni eleştirenlerin bana uyguladığı kadına şiddet değildi de neydi acaba?" yanıtını verdi.

Posta gazetesinden Alev Gürsoy'a konuşan Evcimik, "Ben şarkıda salt olarak kadınlardan bahsetmedim. Erkekler ve hayvana şiddet de şarkının içinde mevcut. Tıpkı röportajlarda başlık için cımbızla çekilen önü arkası kesilmiş demeçler gibi, şarkıda da aynı şey yapıldı. Yoksa şarkıda geçen her şey şahit olduğumuz, örneklerine sıkça rastladığımız şeyler. Her satırı ayrı ayrı hayatın içinden söylemler ve örnekler barındırıyor. Tüm bunlar yok sayılıp kabul edilmediği ve yargılandığı müddetçe örnekler çoğalarak devam edecek. İletişimsizlik bu yüzyılın en büyük belası. İşin en komiği, beni eleştirenlerin bana uyguladığı kadına şiddet değildi de neydi acaba?" dedi.

Evcimik şunları kaydetti:

-Kadına dair bir mesaj vermenizi istesem neler söylersiniz?

Kadın evrendeki en kuvvetli varlık. Bütün kadınların bunun farkında olmasını ve dimdik ayakları üzerinde, bağımsız bir şekilde durmalarını diliyorum."

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Yonca Evcimik, yıllar sonra yaptığı "Ayıp Şeyler" isimli rap şarkısıyla sosyal medyada tepki gördü. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde pek çok kişi, Evcimik'in şarkısının 'cinsiyetçi' olduğunu savunarak tepki gösterdi.

Evcimik, şarkısında “Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle” ifadelerini kullanıyor.