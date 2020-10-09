Çocuk psikolojisi uzmanları, küçük yaşta cinsiyetçi yargılarla büyütülen çocukların yetişkinlik döneminde şiddete meyilli olabildiğini ve cinsiyetçi tutumlar sergileyebildiğini söylüyor.

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doç. Dr. Fatma Varol, “4-6 yaş dönemi en önemli yaş dönemi. Cinsiyetçi yargılarla büyütülen çocuklar şiddete meyilli birer yetişkin olabilir” uyarısında bulunurken, Psikiyatrist Deniz Arık Binbay ise “Kızların ikincil hizmet eden, erkek çocuğun ise birincil, kıymetli, aktif, girişken ve hizmet edilmesi gereken, her şeyi bilen, hak sahibi bir role çocukluktan itibaren itilmesi, toplumsal denge ve toplum sağlığı açısından çok sakıncalı” diyor.

Binbay cinsiyetçi dilin oyuncaklardan çizgi filmlere, kitaplara kadar her yerde karşımıza çıktığından ve bunun sakıncalarından bahsederek, Anne babaların küçük manevralarla, cinsiyetçi tuzaklara düşmekten kurtulabileceğini ifade ediyor. “Çizgi filmleri birlikte izleyip yeri geldiğinde bu konuda ne düşündüğümüzü söyleyebiliriz. Çocuğunuz hangi karakteri neden sevmiş. Prenses olmak isteyen bir kıza şu sorulabilir; Prensesler ne iş yapar? Nasıl geçinir? Sence ne işe yarar? Ne üretir? Veya bu prens ne yapar? Prenses kurtarmak dışında neler yapar? Bunları konuşmak, bu karakterleri gündelik hayatın içine doğru çekebilmek önemli” diyen Binbay, anne babalara ekstra bir sorumluluk düştüğünü söylüyor.

“Hadi pipini amcalara göster” örneği üzerinden erkek çocuklarda yaratılan psikolojiye değinen Varol, “Penise vurgu yapılan ve erkek cinsiyete sahip olmanın daha üstün, ayrıcalıklı daha değerli bir şey olduğunu çocuğun zihnine sokak vurgulayan bir etki” diyor.

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doç. Dr. Fatma Varol, Psikiyatrist Deniz Arık Binbay, yazdığı çocuk kitapları Japonya, Kore, Almanya’da basılan karikatürist – yazar Behiç Ak; romanları birçok dile çevrilen Feminist Yazar ve Çevre Bilimci Buket Uzuner, çocuk psikolojisini, anne babaların çocuklarına aşıladığı cinsiyet rollerinde dikkat edilmesi gerekenleri ve farkındalık yaratan tavsiyelerini Kısa Dalga Podcast’te anlattı.

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