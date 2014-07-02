T24 LogoT24 Logo
Magazin

Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar işe giderken dayak yemiş

Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdikten sonra yaşadığı zorluklarla baş edemediğini açıkladı

02 Temmuz 2014 10:48

Geçen yıl ameliyatla cinsiyet değiştirerek erkek olan Rüzgar Erkoçlar, önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Fotoğrafının çekilmesini istemeyen Erkoçlar, “Zor bir dönemden geçiyorum. Ayakta kalmaya, en önemlisi de hayatta kalmaya çalışıyorum. Anlayış bekliyorum” dedi.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, Cihangir’den taşındığını söyleyen Erkoçlar, “Kız arkadaşım burada oturduğu için Cihangir’e geliyorum ama saklana saklana. Beni kimse anlayamadı. Bu sabah işe giderken dayak yedim. Öyle böyle değil, bildiğiniz dayak... Nasıl zor bir hayat yaşadığımı anlayabiliyor musunuz? Bıktım artık” diye konuştu.

Rüzgar Erkoçlar, artık oyunculuk teklifi almadığı için geçinmekte zorlandığını söyledi: “Orada burada çok şey yazılıyor ama bana mesleğimle ilgili hiçbir teklif gelmiyor. Hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum. Mutlu olmaya çalışıyorum ama olmuyor.”

Genç oyuncu, geçirdiği ameliyat ve gördüğü tedavinin ardından tam bir erkek görünümüne kavuştu.

 

ETİKETLER

rüzgar erkoçlardayak yedimişe giderkenzor hayaterkekcinsiyet değiştirdiameliyatkamerakız arkadaş

İlgili Haberler

Rüzgar Erkoçlar sevgilisiyle görüntülendi

Rüzgar Erkoçlar ve kız arkadaşı ilk kez görüntülendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24