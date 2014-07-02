Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar işe giderken dayak yemiş

Geçen yıl ameliyatla cinsiyet değiştirerek erkek olan Rüzgar Erkoçlar, önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Fotoğrafının çekilmesini istemeyen Erkoçlar, “Zor bir dönemden geçiyorum. Ayakta kalmaya, en önemlisi de hayatta kalmaya çalışıyorum. Anlayış bekliyorum” dedi.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, Cihangir’den taşındığını söyleyen Erkoçlar, “Kız arkadaşım burada oturduğu için Cihangir’e geliyorum ama saklana saklana. Beni kimse anlayamadı. Bu sabah işe giderken dayak yedim. Öyle böyle değil, bildiğiniz dayak... Nasıl zor bir hayat yaşadığımı anlayabiliyor musunuz? Bıktım artık” diye konuştu.

Rüzgar Erkoçlar, artık oyunculuk teklifi almadığı için geçinmekte zorlandığını söyledi: “Orada burada çok şey yazılıyor ama bana mesleğimle ilgili hiçbir teklif gelmiyor. Hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum. Mutlu olmaya çalışıyorum ama olmuyor.”

Genç oyuncu, geçirdiği ameliyat ve gördüğü tedavinin ardından tam bir erkek görünümüne kavuştu.