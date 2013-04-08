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Rüzgar Erkoçlar sevgilisiyle görüntülendi

Rüzgar Erkoçlar ve kız arkadaşı ilk kez görüntülendi

08 Nisan 2013 12:07

Ameliyatla erkek olan Rüzgar Erkoçlar, ilk kez sevgilisiyle görüntülendi.

Rüzgar Erkoçlar, önceki gün kız arkadaşı Aylin’le Nişantaşı’ndaydı.

İkili, dolmuşla Beşiktaş Barbaros Parkı’na geçti. Parkta kol kola oturan Erkoçlar ve kız arkadaşı, uzun süre sohbet etti.

Üşüyen sevgilisine kendi ceketini giydiren genç oyuncu, daha sonra onunla el ele vapur iskelesine doğru yürüdü. Dişlerini de yaptırdığı gözlenen Erkoçlar, görüntülendiğini fark edince Aylin’in elini bıraktı.


2 aydır evde oturuyorum


Rüzgar Erkoçlar, “İki aydır evde oturuyorum, ilk kez dışarı çıktım” dedi.

Kız arkadaşı ise görüntülenmekten rahatsız oldu, fotoğraflarının silinmesini istedi.

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rüzgar erkoçlarsevgilisibeşiktaş

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