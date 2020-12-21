Cinsiyet değiştiren Elliot Page ilk kez fotoğraf paylaştı

Hollywood yıldızı Elliot Page, geçtiğimiz günlerce cinsiyet değiştirdiği açıklamıştı. Page, cinsiyet değiştirdikten sonra ilk kez fotoğrafını paylaştı. Kanadalı oyuncu, "Kalbimin en derinlerinden teşekkür ediyorum. Sizin sevginiz ve desteğiniz en büyük hediye" ifadelerini kullandı.

ABD’de 2007 yılında gösterime giren Juno filmiyle Oscar’a aday gösterilmiş ve adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Eski adı Ellen Page olan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ‘trans erkek’ olduğunu açıklamıştı. Değişimini anlatan bir yazı kaleme alan 33 yaşındaki oyuncu, hayranlarını şaşırtan karar sonrası sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı.

Page fotoğrafın altına, “Kalbimin en derinlerinden teşekkür ediyorum. Sizin sevginiz ve desteğiniz en büyük hediye. Güvende kalın. Birbirinizin yanında olun. Eğer mümkünse ‘transanta’ ve ‘translifeline’i destekleyin. 2021’de görüşmek üzere. Elliot” notunu düştü.

Page, 2018’den bu yana dansçı Emma Portner’la evliliğini sürdürüyor.