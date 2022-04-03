Cinsiyet değiştiren Elliot Page'den mayolu fotoğraf

Cinsiyet değiştirdikten sonra yeni kimliğini açıklayan ünlü oyuncu Elliot Page'in, mayolu fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Cinsiyet değiştirdikten sonra Ellen Page olan adını Elliot Page olarak değiştiren ünlü oyuncu, mayolu pozuyla uzun süre konuşuldu.

35 yaşındaki oyuncusunun yaptığı ilk mayolu paylaşımında belirginleşen karın kasları dikkat çekti.



Ünlü oyuncunun Ark adlı animasyon dizisi ile Robodog ve Naya Legend of the Golden Dolphin adlı dizi projeleri üzerinde çalışıyor.

Page, Aralık 2020’de “Merhaba arkadaşlar, sizinle trans kimliğimi ve adımın Elliot olarak değiştiğini paylaşmak istiyorum” diye başlayan bir mektubu sosyal medya sayfasında paylaşmıştı.