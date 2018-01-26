Cinsel tacizle suçlanan Casey Affleck, Oscar sunuculuğundan çekildi

Hollywood'dan başlayıp dünyaya yayılan cinsel tacizle mücadele kampanyası bu yılki Oscar töreniyle bir kez daha gündeme geldi. "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü takdim etmesi beklenen Casey Affleck, hakkındaki cinsel taciz suçlamalarına koşut olarak, törende sunuculuk yapmaktan çekildi.

ABD'de Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından Oscar ödüllerinin dağıtıldığı törende geleneksel olarak geçen yılki en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi, o yılın en iyi kadın oyuncu ödülünü takdim ediyor. 'Manchester By The Sea' filmindeki rolüyle geçen yılın en iyi erkek oyuncusu seçilen Casey Affleck ise bu yılki Oscar töreninde sunuculuktan çekildi.

Akademi: Takdirle karşılıyoruz

Sputnik'in haberine göre kararın gerisinde, Hollywood yıldızı Ben Affleck'in kardeşi de olan 42 yaşındaki aktöre iki kadın tarafından yöneltilen cinsel taciz suçlamaları yatıyor.

Akademi sözcüsü, 4 Mart'taki Oscar törenine Affleck'in katılmayacağını teyit ederek ''Dikkatlerin gösteriye ve bu yılın büyük çalışmalarına odaklanmasına yönelik bu kararı takdirle karşılıyoruz'' dedi.

"Çekimde her gün taciz"

Casey Affleck'in 2010'da yönettiği 'I'm Still Here' isimli 'sahte belgesel' tarzındaki filmin yapımcısı Amanda White ile görüntü yönetmeni Magdalena Gorka, çekimler sırasında cinsel tacize uğradıkları suçlamasında bulunup dava açmıştı.

White, kendisiyle otel odasında bir gece geçirmeyi reddettiği için Affleck'in maaşını ödemediğini, her gün ekibin erkek üyelerinin cinsel yorumları, imaları ve sarkıntılıklarına maruz kaldığını, tüm bunların Affleck'in bulunduğu ortamlarda, onun teşvikiyle gerçekleştiğini ileri sürdü. Gorka da uyurken Affleck'i yatağına girdiğini söyledi.

Affleck, suçlamaları reddetse de, mahkeme dışında ödeme yaparak davaların geri çekilmesini sağladı. Avukatları "aktörden para koparmak için bir komplodan" söz etti.

Hollywood'un en güçlü yapımcılarından Harvey Weinstein'ın yıllardır sistematik şekilde kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu ve her türlü yasadışı yöntemi kullanarak bunları örtbas ettiğinin ifşa edilmesi için geçen yıl başlayan kampanyanın çapının genişlemesiyle Casey Affleck vakası tekrar gündeme geldi.