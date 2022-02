Cinsel saldırıyla suçlanan Chris Noth, And Just Like That'in final bölümünden de çıkarıldı

HBO Max, hakkında cinsel saldırı suçlamaları bulunan Chris Noth’un And Just Like That dizisinin finalindeki sahnelerini çıkarttı.

TVLine’ın haberine göre, Sex and the City’nin devam dizisi And Just Like That’in ilk bölümünde hayatını kaybeden Mr. Big’i canlandıran Chris Noth, final bölümünde eski yılların hatırlandığı bir sahnede yeniden görülecekti.

Final bölümünde Sarah Jessica Parker’ın karakteri Carrie Bradshaw ve Mr.Big’in Paris’te geçirdiği günler hatırlatılacaktı.

Chris Noth hakkında birden fazla kadının cinsel saldırı suçlamasında bulunmasının ardından yapım şirketinin bu sahneyi çıkarmaya karar verdiği öğrenildi.

Noth’la ilgili suçlamalar sonrası menajerlik ajansı ve rol aldığı dizi The Equalizer’la da ilişiği kesilmişti.