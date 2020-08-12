Cinsel saldırı ile suçlanan Mardin Milletvekili Tuma Çelik komisyona savunmasını verdi: DNA örneğim alınmadı

'Tecavüz' suçlamasıyla HDP'den ihraç edilen ve hakkında fezleke hazırlanan Tuma Çelik Meclis hazırlık komisyonuna savunmasını verdi.

Cinsel saldırıyı reddeden Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik, soruşturmanın hiçbir aşamasında ifadesine başvurulmadığını ve kendisinden DNA örneği alınmadığını iddia etti. Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre, Çelik’in savunmasında, şikayetçinin, olayın olduğunu iddia ettiği tarihten sonra şikayette bulunmadığını ifade ettiği, “İddia edilen olayın üzerinden 11 ay 18 gün geçtikte sonra savcılığa müvekkil hakkında suç duyurusunda bulunmuştur” dediği belirtildi.

Hakkında fezleke hazırlandıktan sonra HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik’in, dokunulmazlığının kaldırılması için Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’nda oluşturulan hazırlık komisyonu, ilerleyen günlerde toplanıp, raporunu hazırlayacak.

Ne olmuştu?

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in kendisine tecavüz ettiğini belirten müşteki D.K. şikâyetçi oldu. Hakkında soruşturma açılan ve fezleke düzenlenen HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, 'partisinin zarar görmemesi' için istifasını açıkladı.

Disiplin kuruluna sevk edilen Tuma Çelik, HDP'den ihraç edildi.

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