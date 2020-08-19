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Siirt Barosu: Cinsel saldırı şüphelisi Uzman Çavuş Musa Orhan, açığa alındı

İddianameye yapılan itiraz reddedildi; dava Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek

19 Ağustos 2020 11:29

T24 Haber Merkezi

Siirt Barosu, 18 yaşındaki İ.E'ye tecavüz eden ve serbest bırakılan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkındaki hukuki süreçle ilgili açıklama yaparak, Orhan'ın yürütülen soruşturma kapsamında çalıştığı kamu kurumu tarafından açığa alındığını duyurdu. 

T24'e konuşan Siirt Baro Başkanı Nizam Dilek, cinsel saldırıyla ilgili iddianamenin kabul edildiğini belirtti. 

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir tanığın ifadesinin eksik olduğu gerekçesiyle iddianameyi iade kararına savcılık itiraz etti. Sıralı üst mahkeme 2. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını kabul etti. 

Yani dava 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 1. Ağır Ceza, dosyadaki Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tutuklanma talebini de karara bağlayacak. 

Siirt Barosu soruşturma kapsamında Musa Orhan'ın açığa alındığını da belirtti. 

 

 

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